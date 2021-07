eFootball.Open si chiude con le World Finals, questa domenica!

Konami ha svelato finalmente tutti i dettagli delle imminenti delle eFootball.Open World Finals, che saranno trasmesse questa domenica, 18 luglio, a partire dalle 14:00.

eFootball.Open è un torneo esport aperto a giocatori di tutto il mondo che si sfidano in partite online 1v1 su eFootball PES 2021 SEASON UPDATE.

Il torneo della scorsa stagione ha visto sfidarsi oltre 1,4 milioni di giocatori da tutto il mondo – in questa stagione, le qualificazioni e le finali online si sono svolte in modalità Matchday, eliminando così la necessità di registrazione e rendendo eFootball.Open ancora più accessibile.

Giocatori di console console e PC di ogni regione – Europa, Asia e Americhe – si sono affrontati per guadagnare un posto alle World Finals, a cui parteciperanno i 24 migliori giocatori al mondo.

I finalisti giocheranno uno contro l’altro su server ospitati sulle rispettive piattaforme (PlayStation 4, Xbox One e Steam), in palio un montepremi totale di 240.000 Dollari.

I premi su ognuna delle piattaforme sono:

Vincitore: 15.000 Dollari; secondo classificato: 10.000; terzo e quarto: 7.500 Dollari ciascuno.

Per garantire che il torneo sia un’esperienza divertente, competitiva e stimolante per tutti i partecipanti, eFootball.Open ha diviso i giocatori per livello di abilità in base al loro rating: “Base”, “Intermedio” ed “Esperto”.

Indipendentemente dalla classifica, tutti gli utenti che hanno soddisfatto i requisiti degli eventi Matchday hanno avuto la possibilità di qualificarsi per le finali.

Questi top player hanno ora l’opportunità di aggiudicarsi un premio in denaro e attirare l’attenzione dei migliori club del mondo e dei loro scout, alla ricerca delle future stelle dell’eFootball.

A rappresentare l'Italia ci saranno i giocatori identificati con i seguenti nick: bestia091119933 (su PS4); Saturn868643 (Xbox One) e Npk_02 (Steam).

L'intera competizione sarà trasmessa live su YouTube, nel canale ufficiale.