Efootball.Open: quattro italiani nella Top 10 europea di eFootball PES 2020

Quattro pro player di eFootball PES20 20 si sono qualificati alle finali della eFootball.Open. Giuseppe Spagnolello, Salvatore Gagliardo, Umberto Frusciano e Rosario Accurso, tutti in forza a Pro2Be, sono riusciti a guadagnarsi l'accesso alla fase finale della competizione su PlayStation 4, guadagnando di fatto la ribalta europea.

La competizione messa in piedi da Konami, quest'anno, mette in palio un montepremi totale da 2 milioni di Dollari, come vi abbiamo raccontato qualche tempo fa. Purtroppo quest'anno le Regional Finals (che l'anno scorso seguimmo live a Porto) non avranno un evento dal vivo ma verranno disputati online a causa dell’emergenza sanitaria globale legata al Covid-19.

Ora i quattro puntano al podio per guadagnare l'accesso alle World Finals. L’evento mondiale, in programma il prossimo Luglio, prevede la partecipazione dei migliori 3 per piattaforma PS4, Xbox e PC.

“L’ufficialità di questa qualifica è stato per noi un vero motivo d’orgoglio” ha dichiarato Fabio Battista, Responsabile Area Esports di Pro2Be. “Ben 4 nostri assistiti sono riusciti in questa impresa nell’unica competizione 1vs1 ufficiale di Konami. In un paese dove molto spesso si inventano titoli o si fanno passare per importanti tornei quelli non ufficiali, questo risultato deve essere un faro per chi sogna di arrivare a questi livelli. Resta il rammarico di non poter assistere a questo torneo dal vivo. L’obiettivo è il mondiale, ci sono solo tre posti e sono sicuro che tutti daranno il massimo per conquistarli”.

Pro2Be, oltre ai quattro campioni che abbiamo citato, può contare inoltre su una cantera di talenti di tutto rispetto: Spagnols88 in forza al Cagliari Calcio, Gagliardo28 di SPAL WeArena, NPK02 al Genoa Esports e Umbee96 che parteciperà alla eSerieA TIM con il Lecce.