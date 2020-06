eFootball PES 2020 si aggiorna con il DLC gratis UEFA Euro 2020

Konami ha pubblicato oggi l'atteso DLC UEFA Euro 2020 per eFootball PES 2020 come parte del Data Pack 7.0, ora disponibile per il download su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows (via Steam).

Rispetto ai piani iniziali i contenuti del DLC sono cambiati a causa del rinvio della competizione al prossimo anno. Scaricando il pacchetto UEFA Euro 2020 avrete accesso a:

Tutte le 55 nazionali UEFA (rose dei giocatori e divise di gioco incluse)

Modalità di gioco ufficiale UEFA Euro 2020

Ricreazioni fotorealistiche del Wembley Stadium e dello Stadio di San Pietroburgo

Il pallone ufficiale della fase a gironi di UEFA Euro 2020

I giocatori in evidenza, i Matchday a tema e altri eventi in-game a tema Euro 2020 sono ancora previsti ma privi di data, maggiori dettagli verranno diffusi in un secondo momento. Il nuovo Data Pack 7.0 include anche sette nuove leggende della serie Momenti Gloriosi per MyClub: Dennis Bergkamp (Match Iconico: 02/03/2020), Emmanuel Petit (Match Iconico: 08/02/1998), Robert Pirès (Match Iconico: 25/04/2004), Íker Casillas Fernández (Match Iconico: 25/08/2007), Roberto Carlos da Silva Rocha (Match Iconico: 15/05/2002), José María Gutiérrez Hernández (Match Iconico: 06/05/2003) e Fernando Morientes (Match Iconico: 10/02/2002).

Restiamo in attesa di novità su eFootball PES 2021, prossima edizione del gioco calcistico non ancora annunciata ufficialmente dal publisher.