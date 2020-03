eFootball PES 2020: l'aggiornamento UEFA Euro 2020 ha una data di uscita

Konami ha annunciato oggi che l'aggiornamento dedicato alla competizione UEFA Euro 2020 sarà disponibile gratis per i giocatori di eFootball PES 2020 dal prossimo 30 aprile.

eFootball PES 2020 è il gioco ufficiale di UEFA Euro 2020, il nuovo DLC includerà le 55 nazionali UEFA, nuove divise e rose complete dei giocatori. Konami annuncia inoltre che l'update includerà anche le riproduzioni del Wembley Stadium, arena dove si giocherà la finale di UEFA EURO 2020 e dello Stadio di San Pietroburgo. Tra le altre novità:

Il pallone ufficiale dal 30 aprile, il pallone ufficiale della finale sarà disponibile a giugno

I giocatori in evidenza di UEFA Euro 2020 saranno disponibili in myClub nel corso del torneo

Una serie di match UEFA Euro 2020 si disputeranno durante lo svolgimento della competizione

Il Team of the Tournament di UEFA Euro 2020 verrà reso disponibile in myClub alla fine del torneo

Il DLC sarà disponibile per il download gratuito per PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam) dal 30 aprile. Lo stesso giorno arriverà nei negozi anche un'edizione fisica a tiratura limitata di eFootball PES 2020 per PS4 con una nuova copertina a tema UEFA Euro 2020, che potete vedere in versione integrale in calce alla notizia.