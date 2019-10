eFootball PES 2020: annunciata la licenza ufficiale della Serie B italiana!

Konami Digital Entertainment ha annunciato che la licenza ufficiale della Serie B (Serie BKT), la seconda divisione di calcio italiana, sarà presente in esclusiva in eFootball PES 2020, rendendolo l’unico videogioco di calcio per console e mobile ad avere l’intera Serie B presente al suo interno.

L’accordo di licenza tra Konami e la Serie BKT permetterà di avere in eFootball PES 2020 per PC e console, nel corso del mese corrente, il logo del campionato, il trofeo e tutti i loghi ad esso associati, le tenute di gioco ufficiali e i nomi delle squadre tramite un contenuto digitale scaricabile gratuito.

Gli stessi contenuti della Serie B saranno anche presenti nell’aggiornamento di eFootball PES 2020 per mobile che sarà disponibile prossimamente. Quest’anno, grazie a numerosi nuovi accordi su licenza, tra cui quello con la Juventus e la Serie A TIM, eFootball PES 2020 continua a far crescere la sua reputazione come il più realistico ed autentico gioco di calcio.

Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development di Konami Digital Entertainment, B.V. ha commentato, “Il nostro impegno nell’assicurarci campionati e licenze di squadre per eFootball PES vuole andare oltre i campionati e le squadre top. Il nostro obiettivo è quello di ricreare la migliore esperienza di gioco possibile che includa anche le gioie e le sofferenze delle promozioni e delle retrocessioni. Il nostro accordo in esclusiva con il campionato di Serie BKT è un segno chiaro di questo impegno e non possiamo che essere felici di questo.”