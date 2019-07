eFootball PES 2020: annunciata la partnership con il Bayern Monaco

Konami Digital Entertainment ha annunciato oggi di aver siglato una partnership duratura con il Bayern Monaco (la celebre squadra di calcio tedesca) per eFootball PES 2020.

“Konami segue da anni con molta attenzione il calcio tedesco. Siamo veramente molto felici di essere Platinum Partner dell’FC Bayern, il club più titolato del calcio tedesco,” ha dichiarato Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development di Konami Digital Entertainment B.V. “Anche questa volta il nostro team di sviluppo è riuscito a superare ogni aspettativa, le riproduzioni dell’iconico stadio Allianz Arena e dei giocatori del Bayern Monaco, in eFootball PES 2020, sono straordinariamente identiche alle controparti reali”

La partnership tra Konami e FC Bayern darà la possibilità ai creatori della serie eFootball PES di avere completo accesso alle stelle e alle leggende del club bavarese e di poterle ricreare digitalmente in maniera fotorealistica. Konami è inoltre orgogliosa di poter lavorare a stretto contatto con Serge Gnabry, l’ala tedesca del Bayern, da oggi Ambasciatore Ufficiale di PES. Gnabry apparirà sulla copertina di eFootball PES 2020 e verrà coinvolto in numerose iniziative.

La struttura dello stadio di casa del Bayern Monaco, l’Allianz Arena, è stata scansionata fedelmente in 3D per la gioia dei fan del Bayern e di tutti i fan del calcio. Anche i giocatori del Bayern sono stati completamente scansionati in 3D e le loro controparti digitali saranno incluse nel gioco al lancio. Karl-Heinz Rummenigge, Chairman di FC Bayern München AG ha dichiarato “Siamo estremamente contenti di aver siglato una partnership duratura con Konami, un’azienda Giapponese con una grande tradizione nella produzione di videogiochi, ci inorgoglisce sapere che i nostri giocatori e l’Allianz Arena verranno inclusi all’interno di eFootball PES 2020 a settembre.”

Il Bayern Monaco è uno dei più forti e prestigiosi club internazionali, vanta 291.000 soci e una grandissima schiera di fan anche al difuori della Germania in paesi come ad esempio in Cina, negli Stati Uniti e in Brasile. eFootball PES 2020 fa da apripista in una nuova decade dove le simulazioni calcistiche avranno un ruolo sempre più importante, con la ferma intenzione di rivoluzionare il mondo dell’eFootball e portare questo sport a un’audience mondiale sempre più ampia. Il gioco avrà una nuova modalità chiamata Matchday che permetterà ai tifosi di partecipare insieme settimanalmente alle più importanti partite e assicurare la vittoria della propria squadra contro i loro più acerrimi rivali.

eFootball PES 2020 sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox On, e PC Steam il 10 settembre con la possibilità di prenotarlo fin da ora nelle versioni standard e legend. Sarà disponibile, al lancio, anche una esclusiva versione del gioco chiamata FC Bayern Club Edition.