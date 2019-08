eFootball PES 2020: annunciata la partnership UEFA esclusiva

Nella giornata di ieri Konami ha annunciato il DLC EURO 2020 per eFootball PES 2020, oggi il publisher ha rivelato nuovi dettagli su questo accordo esclusivo che permetterà alla compagnia di godere di marchi, nomi e licenze ufficiali UEFA EURO 2020.

"Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato oggi di aver siglato una partnership esclusiva con la UEFA che ha scelto eFootball PES 2020 come Videogioco Ufficiale di EURO 2020. Grazie alla licenza ufficiale UEFA più di 50 nazionali di calcio verranno incluse in eFootball PES 2020 tra cui la nazionale Campione d’Europa in carica, il Portogallo. L’accordo di licenza permetterà al DLC UEFA EURO 2020 di includere le divise da gioco ufficiali, gli stemmi delle federazioni e i giocatori delle nazionali riprodotti perfettamente in ogni piccolo dettaglio."

Konami ha anche annunciato la creazione del torneo UEFA EURO 2020 con queste parole: "questa nuova competizione eSport, che verrà disputata esclusivamente con eFootball PES 2020, vedrà le associazioni calcistiche nazionali di tutta Europa competere tra loro per aggiudicarsi il titolo di campione. Il torneo vedrà la presenza qualificazioni online che determineranno il nome delle 16 nazionali che si contenderanno il titolo, in un evento a Londra, durante il periodo tra le semifinali e la finale di UEFA EURO 2020."