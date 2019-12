eFootball PES 2020: l'Arsenal sceglie il nostro Emiliano 'S-Venom' Spinelli

L'Arsenal è uno dei top club a godere di una partnership esclusiva con Konami per PES 2020. Inoltre, le finali dell'anno scorso della PES League si sono svolte proprio nella splendida cornice dell'Emirates Stadium.

Non solo: il leggendario club della Premier League ha recentemente stretto una partnership con Esports Gaming League. Quest'ultima si occuperà di gestire il nuovo team esport, ora pronto a debuttare nella nuovissima competizione eFootball.Pro che vede fior fiore di talenti rappresentare i top club europei, tra cui spicca per la prima volta anche una squadra italiana: la Juventus.

Il roster di tre giocatori è stato svelato solo poche ore fa, con una grande e graditissima notizia: i Gunners hanno scelto il nostro Emiliano Spinelli, azzurro di Germania, il quale vestirà dunque i colori del club di Highbury, a fianco dei nuovi compagni Christopher Maduro Morais e Alexis Garaud.

Abbiamo raggiunto Emiliano - che ringraziamo per la disponibilità - per una breve dichiarazione a caldo, proprio poco prima della partita che contraporrà i Gunners ai campioni in carica del Monaco.

Ecco cosa ci ha raccontato: “Dunque, innanzitutto sono davvero orgoglioso ed emozionato di essere approdato all'Arsenal. È un club storicamente importante e che rispecchia a pieno i miei valori. Nella pre-season ho avuto contatti da molti top club, essendo tra i più "appetibili" senza team.

Ma ho preferito scegliere la via di Londra sia per i compagni con cui affronterò questa avventura sia per la serietà del progetto. Farò squadra con due francesi di grande esperienza e sarà piacevole confrontarsi con culture diverse, anche per come si preparano alle gare. L'obiettivo standard che ci siamo posti è di arrivare ai play-off.

Essendo il primo anno, l'Arsenal ci ha chiesto innanzitutto di rappresentare il club con sportività e rispetto. Non ci hanno messo particolari pressioni sui risultati. L'esordio alla prima giornata di oggi sarà contro i campioni in carica, i francesi del Monaco, quindi partiremo subito al massimo”.

La prima giornata della eFootball.Pro è ora trasmessa in streaming su YouTube e Facebook. Mentre l'Arsenal dovrà vedersela con il Monaco, la Juventus dovrà giocarsela contro il Barcellona.

GLHF, Emiliano!