eFootball PES 2020 avrà la licenza della Serie A? La copertina sembra suggerirlo

In contemporanea con la demo di PES 2020 per PS4, Xbox One e PC, Konami ha pubblicato anche la copertina ufficiale di eFootball PES 2020 che mostra un dettaglio decisamente interessante riguardo le licenze.

Nello specifico, tra i vari calciatori rappresentati sulla copertina trova spazio anche Miralem Pjanić della Juventus... notate nulla di particolare? Sulla maglia del giocatore è ben visibile il logo della Serie A TIM, la massima serie del nostro campionato. Il logo negli ultimi anni è stato appannaggio del rivale FIFA e non può ovviamente essere utilizzato senza autorizzazione e possesso della licenza.

Speculando, possiamo ipotizzare che Konami abbia acquistato la licenza della Serie A per PES 2020, esattamente come accaduto con la serie massima del Brasileirão, il campionato brasiliano. Difficile ipotizzare se la licenza Serie A possa essere diventata esclusiva Pro Evolution Soccer a discapito del gioco EA Sports, al momento è impossibile sbilanciarsi, non ci resta che attendere comunicazioni in merito da parte di Konami.

Il publisher giapponese ha stupito tutti a metà luglio acquistando in esclusiva la licenza della Juventus, che su FIFA 20 si chiamerà Piemonte Calcio. Anche il Bayern Monaco ha stretto una partnership con eFootball PES 2020.