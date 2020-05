eFootball PES 2020: gli azzurri dell'eFootball in campo per il torneo UEFA eEURO 2020

Konami Digital Entertainment ha annunciato oggi il programma delle dirette in streaming delle finali del torneo ufficiale di UEFA eEURO 2020 che verrà giocato con eFootball PES 2020.

16 nazionali si contenderanno questo fine settimana il titolo di campione di UEFA eEURO 2020. Il torneo metterà in palio €100,000 di cui €40,000 destinati ai vincitori. Tutte le partite di questo torneo verranno trasmesse in diretta sul canale YouTube Official PES, la diretta streaming delle partite dei gruppi di qualificazione inizierà sabato 23 maggio alle ore 13:45, il fischio di inizio della prima partita è fissato per le ore 14:00. I quarti di finale, le semifinali e la finale verranno trasmesse in diretta domenica 24 maggio in questi orari:

Inizio della diretta: ore 10:45

Quarti di finale: ore 11:00

Semifinali: ore 16:00

Finale: ore 18:15

Nel Gruppo B la Nazionale Azzurra, composta da Rosario "Npk_02" Accurso, Nicola "nicaldan" Lillo, Carmine "Naples17x" Liuzzi e Alfonso "AlonsoGrayfox" Mereu, si giocherà l’accesso ai quarti di finale contro la Danimarca (in cui gioca anche un laureato in archeologia), la Turchia e la Serbia (che vanta tra le proprie fila anche un giocatore eSport professionista del Nantes).