eFootball PES 2020: la classifica dei giocatori più veloci

Dopo avervi mostrato i 50 calciatori più forti di PES 2020, in questa mini-guida vi parleremo dei 20 giocatori più veloci presenti nel nuovo simulatore calcistico di Konami. Scopriamoli insieme.

Sono due i parametri a determinare la rapidità in campo di un un giocatore in PES 2020: la velocità e l'accelerazione. Di seguito, la Top 20 dei calciatori più veloci con i valori più alti in questi due parametri.

I 20 giocatori più veloci di PES 2020

Mpabbè (CF)

Velocità: 96

Accelerazione: 97

Adama Traorè (RWF)

Velocità: 95

Accelerazione: 96

P. Aumbameyang (CF)

Velocità: 96

Accelerazione: 94

K. Mbabu (RB)

Velocità: 96

Accelerazione: 93

S. Mane (LWF)

Velocità: 94

Accelerazione: 95

K. Coman (LWF)

Velocità: 94

Accelerazione: 95

Rafa Silva (RWF)

Velocità: 94

Accelerazione: 95

A. Saint-Maximin (RWF)

Velocità: 94

Accelerazione: 95

R. Sterling (LWF)

Velocità: 93

Accelerazione: 96

A. Musa (CF)

Velocità: 93

Accelerazione: 96

L. Sane (LWF)

Velocità: 96

Accelerazione: 92

Gelson Martins (RWF)

Velocità: 92

Accelerazione: 96

L. Klostermann (RB)

Velocità: 93

Accelerazione: 95

C. N'Jie (CF)

Velocità: 94

Accelerazione: 93

M. Salah (RWF)

Velocità: 92

Accelerazione: 95

T. Werner (CF)

Velocità: 92

Accelerazione: 95

Hector Bellerin (RB)

Velocità: 92

Accelerazione: 95

L. Bailey (LWF)

Velocità: 92

Accelerazione: 94

C. Pulisic (RWF)

Velocità: 92

Accelerazione: 94

O. Dembelè (LWF)

Velocità: 91

Accelerazione: 93

J. Sancho (RWF)

Velocità: 90

Accelerazione: 93

Trovandovi palla al piede con uno di questi giocatori, dunque, sarete in grado di fare grandi falcate saltando gli avversari in velocità. Se vi serve qualche giocatore rapido nella vostra squadra in myClub, non esitate a far vostri alcuni dei calciatori presenti in questa lista. Restando in tema, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo proposto anche una guida ai migliori giovani talenti di PES 2020 per myClub e Master League.