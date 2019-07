eFootball PES 2020 Demo: Video Anteprima del nuovo gioco di calcio Konami

Pro Evolution Soccer è in forma smagliante. Lo abbiamo visto allenarsi più volte nel corso di quest’anno, e ad ogni nostra nuova prova ha saputo evidenziare qualità tecniche e ludiche da non sottovalutare.

Ora che Konami ha reso disponibile per il download la demo di eFootball PES 2020, una vasta platea di utenti ha potuto saggiare con mano tutte le potenzialità del calcistico giapponese.

Grazie alle ultime novità annunciate inoltre, come l'acquisto della licenza esclusiva della Juventus e, come sembra, della Serie A italiana in PES 2020, la simulazione targata Konami ha messo una seria pezza al grave problema della mancanza dei diritti delle squadre più importanti, accendendo ancora di più la curiosità dei fan.

L'eterno dualismo con il calcio secondo EA Sports dunque si rinnoverà anche quest'anno, con un FIFA 20 che non vorrà di certo farsi trovare impreparato alla sfida. Per il momento però concentriamo le nostre attenzioni su eFootball PES 2020, che si presenta ai blocchi di partenza radicalmente cambiato, a partire dal nome. Vediamo insieme nel nostro video, come si presenta il primo contatto col pallone nel nuovo capitolo della saga calcistica di Konami, in attesa del calcio d'inizio vero e proprio della nuova stagione videoludico-calcistica.

Per approfondire, potete dare un'occhiata alla nostra anteprima di eFootball PES 2020 anche in versione "da lettura".