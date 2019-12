eFootball PES 2020 e Destiny 2 tra le live di oggi su Twitch

Dopo gli annunci di ieri da parte di Sony e in attesa della nottata per i Game Awards di domani, la giornata di oggi è veramente ideale per ricaricare un po' le energie seguendo ciò che di bello ha da offrirvi il palinstesto del canale Twitch di Everyeye.it.

Come spesso accade poi, i protagonisti sarete voi. Siamo nel pieno della due giorni di Champions League, e anche se per le squadre italiane non è un periodo floridissimo con l'Inter eliminata e il Napoli che ha appena esonerato Ancelotti, la voglia di calcio resta comunque altissima. E allora venite a giocare con noi a PES 2020 (per arrivare preparati, date un'occhiata alla nostra recensione di PES 2020): candidatevi nei commenti per sfidare la nostra redazione, e fatevi trovare pronti per il calcio d'inizio su PS4 alle 17. E vinca il migliore!

Si prosegue poi alle 21 con una bella sessione di Destiny 2 insieme a Giorno Gaming. La vostra squadra del cuore ha perso? Avete perso voi contro di noi a PES 2020? Quale modo migliore di sfogarsi prendendo a fucilate tutto ciò che si muove?

Ricapitolando, dunque:

Ore 17:00 - eFootball PES 2020 Community Event

Ore 21:00 - Destiny 2 feat Giorno Gaming

Vi aspettiamo in diretta sul canale Twitch di Everyeye.it o sul canale YouTube Everyeye on Demand per seguire tutte le nostre live anche in differita.