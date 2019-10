eFootball PES 2020: disponibile il Data Pack 2.0 con la Serie B e tante altre novità

Konami annuncia che il Data Pack 2.0 per eFootball PES 2020 è disponibile ora per il download gratuito su PlayStation 4, Xbox One e e PC Windows (via Steam). Questo pacchetto introduce la licenza Serie B italiana e tante altre novità.

Il Data Pack 2.0 include la licenza ufficiale esclusiva della Serie B italiana (Serie BKT) e molti visi dei giocatori aggiornati della squadre partner tra cui quelli di:

Joe Willcock – Arsenal

Reiss Nelson – Arsenal

Ansu Fati - Barcellona

Jean Clair Todibo - Barcellona

Carles Perez - Barcellona

Mickaël Cuisance – Bayern Monaco

Daniel James – Manchester United

Tahith Chong – Manchester United

Merih Demiral – Juventus

Per garantire la migliore fedeltà grafica possibile sono stati aggiornati anche i visi di molte altre stelle internazionali tra cui quelli dell’attaccante finlandese Teemu Pukki, del difensore svizzero Kevin Mbabu, dei centrocampisti tedeschi Kerem Demirbay e Maximilian Eggestein e del difensore francese Abdou Diallo.

Il Data Pack 2.0 include anche le riproduzioni fotorealistiche di nuovi diversi modelli di scarpini Nike (Mercurial Superfly VII, Phantom Venom, Phantom Vision, Tiempo Legend VIII), Puma (Future 4.1 Netfit, Puma One 5.1) e Umbro (Medusae 3 e Velocita 4). Tra le altre novità del Data Pack 2.0 sono sicuramente da segnalare anche le terze maglie di Barcellona, Roma e Galatasaray e le divise da gioco aggiornate delle nazionali di Irlanda, Ungheria e Montenegro.