eFootball PES 2020: il DLC UEFA Euro 2020 ha una data di uscita

Konami ha annunciato la data di uscita del nuovo Data Pack 7.0 di eFootball PES 2020 per PS54, Xbox One e PC, questo nuovo Content Update includerà anche tutti i contenuti dedicato alla competizione UEFA Euro 2020.

Il Data Pack 7.0 uscirà il 4 giugno insieme al contenuto scaricabile ufficiale UEFA Euro 2020, sarà disponibile gratuitamente per tutti i possessori di eFootball PES 2020 per piattaforme PlayStation 4, Xbox One e PC Steam. Come conseguenza dello slittamento dei campionati Europei di calcio al 2021, sono state effettuate alcune modifiche al pacchetto DLC, ecco le novità:

Tutte le 55 nazionali UEFA (rose dei giocatori e divise di gioco incluse)

Modalità di gioco ufficiale UEFA Euro 2020

Ricreazioni fotorealistiche del Wembley Stadium e dello Stadio di San Pietroburgo

Il pallone ufficiale di UEFA Euro 2020 sarà disponibile al lancio

I giocatori in evidenza, i Matchday a tema e altri eventi in-game di UEFA Euro 2020 sono ancora previsti ma con modifiche che verranno annunciate successivamente

Il Team of the Tournament Ufficiale di UEFA EURO 2020 non verrà reso disponibile

Per vivere le emozioni dei campionati europei vi basterà dunque attendere il 4 giugno, data di lancio del DLC UEFA Euro 2020 per eFootball PES 2020 su PS4, Xbox One e PC Windows.