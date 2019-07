eFootball PES 2020: Gameplay, eSport, Juventus e tutte le novità in un video

Dopo l'annuncio della partnership in esclusiva con la Juventus, eFootball PES 2020 torna a mostrarsi con una nuova demo: vi raccontiamo tutte le nostre impressioni della nuova versione del calcio secondo Konami.

eFootball PES 2020 cambia pelle infatti, e lo fa a partire dal nome totalmente nuovo e dalla volontà di combattere la guerra delle licenze con l'agguerritissimo FIFA 20, con l'acquisizione del club bianconero di cui si parlava in apertura.

Noi abbiamo provato in anteprima il gioco (sul nostro sito trovate il primo video di gameplay di eFootball PES 2020) che si presenta ai blocchi di partenza con tante novità, che potremo scoprire anche nella demo in arrivo il 30 Luglio, e che oltre a 13 squadre di prova (tra cui per l'appunto, proprio la Juventus) vedrà la presenza anche dell'editor, che farà assaggiare le sue potenzialità a tutti gli smanettoni. Addirittura le squadre create con l'Edit Mode saranno trasferibili anche sulla copia completa del gioco, una volta uscito.

Insomma, tanta carne al fuoco, che potrete approfondire anche nella nostra anteprima di eFootball PES 2020: scoprite tutte le novità nel nostro video e diteci che ne pensate!