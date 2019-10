eFootball PES 2020 per iPhone e Android, ecco i link per il download

Konami Mobile ha pubblicato eFootball PES 2020 su App Store e Google Play, ora scaricabile su iPhone, iPad e smartphone/tablet equipaggiati con sistema operativo Android.

"Qui nel team PES, l'aggiornamento eFootball PES 2020 per mobile rappresenta un nuovo, grande passo avanti verso l'obiettivo di dare ai fan la simulazione competitiva di calcio più immersiva mai realizzata. Per noi il concetto fondamentale di PES è definito dal tipo di emozioni mozzafiato che puoi provare solo affrontando persone vere in tempo reale. Questa idea si incarna nel nostro nuovo titolo: eFootball, che simbolizza una fusione senza precedenti tra e-sport e calcio. Per questo motivo, con PES 2020 la serie si concentrerà ancora di più sul dare ai fan di tutto il mondo la possibilità di competere in modo divertente e creativo, in multigiocatore sia locale che online."

PES 2020 Mobile Download

Immediatamente dopo il lancio si sono verificati alcuni problemi di stabilità dei server che hanno portato all'impossibilità di effettuare il login con successivo crash del gioco. Konami sta lavorando per risolvere i problemi e presto pubblicherà una patch per eFootball PES 2020 su iPhone e Android.