eFootball PES 2020: la Juventus entra nell'esport con il trio delle meraviglie!

Giusto qualche giorno fa c'è stato l'annuncio ufficiale della nascita della eSerie A. Ora, le principali formazioni dello Stivale si stanno muovendo per accaparrarsi i migliori campioni del pad in vista dell'inizio della stagione competitiva e per cercare di dominare anche in altre competizioni dal respiro internazionale.

Tra i top club italiani, la Juventus ha appena ufficializzato la nascita del team bianconero che entrerà nella eFootball.Pro: torneo che vedrà sfidarsi i giocatori in partite 3vs3.

Come sappiamo, al torneo partecipano già formazioni di prima fascia come il Barcellona, il Monaco, i Red Devils di Manchester, lo Schalke, il Bayern, l'Arsenal.

La Vecchia Signora è la prima squadra italiana a partecipare al torneo continentale. La nuova struttura del torneo prevede due fasi: la Regular League - in programma a Barcellona - è una competizione a punti composta da 9 giornate, con inizio il 14 dicembre 2019 e termine il 18 aprile 2020.

I primi 6 club classificati potranno giocarsi le Finals: si affronteranno in partite ad eliminazione diretta, con le prime due squadre direttamente qualificate alle semifinali. «L'ingresso nel mondo degli eSports – sottolinea

Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer di Juventus ha dichiarato: "non solo ci offre l'occasione di rivolgerci a un'audience nuova e vastissima, ma è anche la testimonianza di quanto la Juventus sia attenta all'evoluzione delle forme di intrattenimento e agli interessi del pubblico. Il club è da sempre pronto ad accettare nuove sfide e oggi siamo lieti di intraprendere questa avventura, orgogliosi di aver dato ancora una volta concreta applicazione alla nostra filosofia: Live Ahead".

Secondo quanto presentato nel comunicato stampa ufficiale, poi, il debutto è stato reso possibile dalla collaborazione con Astralis Group, una delle società di cui vi abbiamo già parlato in occasione del suo ingresso in Borsa. Il gruppo Astralis affiancherà il club bianconero nella gestione operativa della squadra.

Ecco i tre giocatori che hanno firmato il contratto sotto lo sguardo attento del buon Nedved: Ettore Giannuzzi, Luca Tubelli e Renzo Lodeserto.

Ettore Giannuzzi non ha bisogno di presentazioni: due titoli mondiali, il WESG di quest'anno e un mondiale CO-OP.

Luca “IlDistruttore” Tubelli nel 2019 ha già conquistato il titolo europeo CO-OP: un successo arrivato dopo il mondiale COOP del 2018 e il titolo italiano 2016.

Renzo Lodeserto, invece, è stato vice campione europeo 3vs3. Ha vinto anche il titolo di campione italiano 2014 e 2015 e campione italiano Clan 2013 e 2014.