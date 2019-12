eFootball PES 2020: la Juventus parteciperà al Campionato eSport eFootball.Pro

Konami Digital Entertainment ha rivelato oggi i nomi dei 10 team professionistici che parteciperanno alla stagione 2019/20 della eFootball League che comprende i tornei eFootball.Pro, eFootball.Open e l’appena annunciato eFootball Season Program.

eFootball.Pro

Questa competizione esport, riservata solo alle squadre professionistiche, vedrà la partecipazione di 10 club calcistici di fama mondiale:

Barcellona

Manchester United

Bayern Monaco

Juventus

Arsenal

Celtic

Monaco

Schalke 04

Boavista

Nantes

Tutte e 10 le squadre schiereranno un team ufficiale esport per competere nei match 3v3 CO-OP che si disputeranno con il celebre videogioco Konami: eFootball PES 2020. Il calcio di inizio del match inaugurale è fissato per sabato 14 dicembre a Barcellona (Spagna).

I 10 team si sfideranno tra di loro nelle nove giornate di campionato della prima fase del torneo che si giocheranno tra dicembre e aprile. In ogni match verranno giocate due partite, ognuna metterà in palio tre punti per i vincitori e un punto a testa in caso di pareggio. Le squadre che si piazzeranno nei primi sei posti della classifica finale accederanno alla fase a eliminazione diretta, che si disputerà a maggio, e che proclamerà la squadra campione di questa stagione.

Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development di Konami Digital Entertainment B.V ha dichiarato “Questo è un momento davvero straordinario per il futuro degli esport e dell’efootball. La partecipazione al campionato eFootball PES 2020 di 10 squadre calcistiche di livello mondiale testimonia l’altissima qualità di questo torneo e della sua capacità di far interagire i club con le loro fanbase attraverso nuove strade. eFootball.Pro, grazie alla partecipazione di società di calcio di primissimo livello e di giocatori professionistici, offrirà uno spettacolo imperdibile.”

eFootball.Open

Oltre a partecipare al torneo eFootball.Pro, gli stessi 10 club di calcio prenderanno parte anche alla competizione eFootball.Open il campionato aperto a tutti i giocatori di qualsiasi livello di abilità. Grazie alla nuova modalità Matchday di eFootball PES 2020 e di eFootball PES 2020 LITE, i giocatori potranno scegliere di schierarsi con uno di questi 10 club in fase di registrazione e difendere i loro colori per loro per tutta la durata del torneo.

Per rendere eFootball.Open la più accessibile competizione esport, i giocatori verranno suddivisi nelle categorie Basic, Intermediate ed Expert sulla base del loro punteggio nelle classifiche online, i match si disputeranno ogni due settimane.

Solo i giocatori di livello Expert avranno la possibilità di accedere alle Finali Regionali e Mondiali e di di vincere dei premi in denaro. La partecipazione a questi tornei consentirà di potersi mettere in mostra con gli scout dei team professionistici e di avere la chance di diventare una stella dell’eFootball.

eFootball Season Program

Per incoraggiare e premiare i partecipanti ai campionati eFootball, i giocatori delle versioni PC, console e mobile avranno la possibilità di vincere contenuti speciali in-game del club che hanno deciso di rappresentare in eFootball.Open giocando a Matchday.

Con eFootball Season Program, saranno disponibili monete myClub, Agenti Speciali Gold Ball e Black Ball e molto altro ancora che potranno essere vinti grazie ai punti ottenuti giocando a Matchday. Verranno sorteggiati anche dei premi speciali dedicati alla propria squadra eFootball.Open. Maggiori informazioni verranno rese disponibili sul sito ufficiale.