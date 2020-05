eFootball PES 2020: la Juventus torna in campo nel torneo Fiendly Series

Konami ha annunciato il ritorno di eFootball.Pro con il torneo Friendly Series che si terrà sabato 9 maggio alle ore 13.00. Le Friendly Series sono un torneo online 1v1 a eliminazione diretta che vedrà la partecipazione di un rappresentante per ciascuna delle dieci squadre che prendono parte a eFootball.Pro.

I fan potranno divertirsi ancora una volta con il torneo eFootball.Pro con i giocatori professionisti di ogni squadra e il commentatore Harry Channon che seguirà tutte le partite. Il torneo Friendly Series sarà trasmesso su YouTube e avrà copertura anche sui profili Instagram, Twitter e Facebook di officialPES.

Data: sabato 9 maggio

Orario: 13:00

I partecipanti al torneo

Barcellona – HenrykinhO

Juventus – Ildistruttore

Manchester United – KAMS

Arsenal – Christopher

Bayern Monaco – JOSE

Schalke 04 – GOOOL

Celtic Glasgow – INDOMINATOR

Monaco – ASM Kilzyou

Boavista – Barboza

Nantes – Roksa

I giocatori partecipanti saranno inseriti nei sedicesimi di finale o direttamente ai quarti, in funzione della posizione in classifica della propria squadra dopo i Matchday fino a qui svolti nella regular season. In calce trovate il calendario diffuso da Konami oltre al video che vi permetterà di seguire il torneo in diretta nella giornata di sabato 9 maggio.