PES 2020: i prossimi Pro Evolution per PS5 e Xbox Scarlett avranno un nuovo motore grafico

Nel corso di un'intervista concessa al portale videoludico russo WinPes, Kei Matsuda di Konami ha discusso delle opportunità offerte dal FOX Engine di eFootball PES 2020 e confermato la volontà della compagnia giapponese di utilizzare un nuovo motore grafico per le versioni next-gen di Pro Evolution Soccer.

"I nostri piani attuali si concentrano sulla versione di Pro Evolution che è rivelante in questo momento", ha esordito Matsuda prima di discutere del futuro della serie calcistica di PES e ribadire che, dal punto di vista squisitamente tecnologico, "l'aggiornamento di tali tecnologie è un passaggio molto rischioso che richiede l'attenta valutazione di tutti i rischi prima di valutarne la creazione e la pubblicazione. In futuro abbiamo in programma di cambiare il nostro motore grafico di riferimento".

A voler dar retta al dirigente di Konami, quindi, sia i futuri Pro Evolution Soccer che i prossimi videogiochi della compagnia abbandoneranno il FOX Engine per adottare un nuovo motore grafico specifico per la next-gen, anche se questo importantissimo passaggio "non accadrà prima della comparsa sul mercato delle console di nuova generazione. Nella gen attuale, rimarremo su FOX Engine e non stiamo pianificando alcun tipo di cambiamento".

Le dichiarazioni di Matsuda aprono scenari inediti per quanto riguarda la serie di PES e, più in generale, il destino di Konami: l'adozione di un nuovo motore grafico, infatti, dovrebbe rendere particolarmente difficile lo sviluppo cross-gen, limitando non poco le ambizioni del colosso videoludico giapponese nei primi anni del ciclo di vita di PS5 e Xbox Scarlett. In attesa di capire quali conseguenze potrebbe avere questa politica, vi ricordiamo che eFootball PES 2020 arriverà su PC, PS4 e Xbox One il 10 settembre.