eFootball PES 2020: Konami annuncia ufficialmente la nascita di eFootball.Open

Konami ha finalmente rivelato maggiori informazioni su eFootball.Open, la nuova competizione esport dedicata a PES. Una panoramica completa di eFootball PES 2020, che include tutte le più recenti novità, è disponibile nel sito ufficiale.

I due principali tornei di questa competizione organizzata da KONAMI: eFootball.Pro ed eFootball.Open inizieranno a dicembre.

Le iscrizioni a eFootball.Open saranno aperte a partire dal mese di novembre; questo torneo andrà definitivamente a sostituire la PES LEAGUE come la conosciamo e si giocherà esclusivamente in 1v1.

Come vi abbiamo già raccontato, i giocatori di eFootball PES 2020 tramite la modalità Matchday, sceglieranno in fase di registrazione con quale squadra partecipare al torneo. I club calcistici parteciperanno invece al torneo esport professionale eFootball.Pro che verrà presto annunciato.

eFootball.Open ambisce a essere una competizione estremamente accessibile: i giocatori verranno divisi, sulla base dei loro punteggi online, nelle categorie di livello “Basic”, “Intermediate” ed “Expert”. Le partite si disputeranno ogni due settimane.

I giocatori di livello “Expert” avranno la possibilità di aggiudicarsi un posto per le Regional Finals e le World Finals, dove saranno in palio premi in denaro, e la possibilità di mettersi in mostra con i più celebri club calcistici alla ricerca delle future stelle dell’eFootball.

I giocatori della categoria “Expert” verranno quindi inseriti in classifiche dedicate alla loro piattaforma di gioco (PS4, Xbox One o PC): i migliori 50 giocatori accederanno alle finali online.

Qui di seguito il programma della competizione (le date non sono ancora definitive):

1. Registrazione Online – Metà novembre 2019;

2. Qualificazioni Online – Da dicembre 2019 a febbraio 2020;

3. Finali Online – Da febbraio a marzo 2020;

4. Regional Finals – maggio 2020;

5. World Finals – luglio 2020.

Maggiori dettagli su eFootball.Pro, il torneo di KONAMI che includerà giocatori professionisti ingaggiati dalle vere squadre verranno invece presto comunicati.