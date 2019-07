eFootball PES 2020: Konami spiega il nome del nuovo Pro Evolution Soccer

Il brand manager europeo di Konami, Lennart Bobzien, interviene sulle pagine di GameSpot per rispondere a una delle domande più ricorrenti tra gli appassionati di Pro Evolution Soccer: perchè il nuovo capitolo del simulatore calcistico si chiamerà eFootball PES 2020?

"D'ora in avanti, il nome completo del gioco sarà eFootball: PES", chiarisce Bobzien aggiungendo subito dopo che "per quest'anno abbiamo annunciato eFootball PES 2020. Vogliamo concentrarci maggiormente sugli eSport in futuro. Di recente abbiamo già dimostrato di voler intraprendere questa strada organizzando tornei competitivi per pro player e club come la PES League e gli eFootball Pro. Andando avanti, spingeremo ancora di più su questo aspetto e organizzeremo ulteriori tornei eSport".

Per rimarcare ulteriormente il concetto, il dirigente della casa di sviluppo giapponese specifica che "abbiamo semplicemente pensato che includendo 'eFootball' nella denominazione del prodotto, avremo dichiarato al mondo e alla nostra comunità di fan, ma anche a un pubblico più ampio, che gli eSport ricopriranno un ruolo sempre più importante da qui in avanti".

Il lancio di eFootball PES 2020 è previsto per il 10 settembre su PC, PS4 e Xbox One: sulle medesime piattaforme sarà possibile scaricare la demo di PES 2020 a partire dal 30 luglio. Se siete curiosi di scoprire quali interventi hanno compiuto i ragazzi di Konami per evolvere la loro serie calcistica (oltre al cambio di nome), vi consigliamo di leggere il nostro approfondimento su eFootball PES 2020 e di ammirare il primo video gameplay con protagonisti i campioni del Manchester UTD e le icone della rappresentativa delle PES Legends.