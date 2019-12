eFootball PES 2020 Lite gratis è disponibile ora su Xbox e PC

Konami Digital Entertainment annuncia che eFootball PES 2020 Lite è disponibile in download gratuito a partire da oggi per Xbox One e PC Steam e da mercoledì 11 dicembre anche per PS4.

eFootball PES 2020 Lite è un videogioco dedicato a tutti coloro che non hanno ancora avuto modo di provare l’ultimo capitolo della celebre saga calcistica di Konami e che include tutte le più apprezzate caratteristiche del gameplay della versione completa del gioco come il dribbling di precisione, realizzato in collaborazione con il centrocampista spagnolo Andrés Iniesta, e l’immersiva grafica allo stato dell’arte. eFootball PES 2020 Lite comprende le più importanti licenze di club di eFootball PES 2020 tra cui quelle dei partner di PES: Barcellona, Manchester United, Bayern Monaco e Juventus, quest’ultima licenza è disponibile esclusivamente in PES.

I giocatori potranno partecipare a myClub e Matchday così come potranno giocare a partite online in tempo reale con i possessori della versione completa. Sarà anche possibile partecipare ad eventi competitivi a tempo limitato e sperimentare una delle più intense esperienze di gameplay esport disponibili. Le partite in locale e le partite in co-op saranno disponibili anche per i giocatori di eFootball PES 2020 Lite, questa versione gratuita di PES darà accesso anche al torneo esport eFootball.Open.

eFootball.Open è una competizione esports 1v1 aperta a tutti i giocatori, come in eFootball PES 2020 i giocatori potranno scegliere una squadra, in fase di registrazione, tramite la modalità Matchday con cui competeranno per tutta la durata dal torneo. eFootball PES 2020 Lite è disponibile in download gratuito (con la possibilità di acquistare contenuti in-game aggiuntivi) per Xbox One e PC Steam, la versione PS4 sarà disponibile a partire dall’11 dicembre in Europa.