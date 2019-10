eFootball PES 2020: le migliori squadre nazionali e di club

Dopo avervi fornito la lista dei migliori calciatori di PES 2020, in questa mini-guida elencheremo le migliori squadre nazionali e di club presenti nel nuovo simulatore calcistico di Konami.

Vi proponiamo due liste con le 20 migliori squadre di club e le 20 migliori squadre nazionali presenti in eFootball 2020, riportando per ciascuna di esse il punteggio in difesa (DEF), centrocampo (MID) e attacco (ATT).

Migliori squadre di club di PES 2020

5 stelle

Juventus: DEF: 85. MID: 84. ATT: 92.

Barcellona - DEF: 86. MID: 80. ATT: 88.

PSG - DEF: 83. MID: 82. ATT: 91.

Liverpool - DEF: 87. MID: 83. ATT: 89.

Real Madrid - DEF: 86. MID: 86. ATT: 86.

Manchester City - DEF: 85. MID: 86. ATT: 90.

Bayern Monaco - DEF: 86. MID: 85. ATT: 88.

Atletico Madrid - DEF: 86. MID: 80. ATT: 88.

4 stelle e mezzo

Milan - DEF: 82. MID: 79. ATT: 82.

Ajax - DEF: 80. MID: 82: ATT: 79.

Bayer Leverkusen - DEF: 78. MID: 78. ATT: 81.

Inter - DEF: 83. MID: 81. ATT: 83.

Lazio - DEF: 78. MID: 82. ATT: 82.

Napoli - DEF: 82. MID: 76. ATT: 84.

Olympique Lione - DEF: 78. MID: 79. ATT: 82.

Olympique Marsiglia - DEF: 78. MID: 82. ATT: 78.

Porto - DEF: 79. MID: 77. ATT: 78.

Roma - DEF: 79. MID: 79. ATT: 83.

Siviglia - DEF: 78. MID: 79. ATT: 81.

Valencia - DEF: 77. MID: 79. ATT: 80.

Migliori squadre nazionali di PES 2020

5 stelle

Brasile - DEF: 87. MID: 80. ATT: 86.

Francia - DEF: 85. MID: 86. ATT: 89.

Germania - DEF: 87. MID: 86. ATT: 84.

Spagna - DEF: 88. MID: 87. ATT: 82.

4 stelle e mezzo

Argentina - DEF: 81 MID: 80. ATT: 91.

Portogallo - DEF: 82. MID: 82. ATT: 92.

Belgio - DEF: 83. MID: 85. ATT: 89.

Italia - DEF: 84. MID: 83. ATT: 84.

Uruguay - DEF: 81. MID: 81. ATT: 89.

Colombia - DEF: 80. MID: 82. ATT: 81.

Croazia - DEF: 74. MID: 86. ATT: 78.

Inghilterra - DEF: 82. MID: 81. ATT: 88.

Olanda - DEF: 84. MID: 82. ATT: 83.

Polonia - DEF: 80. MID: 78. ATT: 87.

Russia - DEF: 77. MID: 79. ATT: 78.

Senegal - DEF: 78. MID: 77. ATT: 85.

Serbia - DEF: 76. MID: 83. ATT: 79.

Svizzera - DEF: 81. MID 79. ATT: 77.

4 stelle

Ucraina - DEF: 77. MID: 76. ATT: 79.

Turchia - DEF: 75. MID: 77. ATT: 79.

Quali sono le vostre squadre preferite di PES 2020? Ce n'è una in particolare che usate più spesso quando giocate online, contro gli amici oppure in single player? Fatecelo sapere nei commenti.

A proposito di squadre e formazioni, se avete bisogno di altri consigli per scegliere la vostra squadra e disporla in campo nel modo migliore, vi raccomandiamo di leggere la nostra mini-guida ai migliori moduli di PES 2020.