eFootball PES 2020 Mobile è finalmente disponibile per il download

Konami annuncia che eFootball PES 2020 per dispositivi mobile iOS e Android è ufficialmente disponibile da oggi per il download gratuito da App Store e Google Play, dopo il Soft Launch avvenuto nelle scorse settimane.

eFootball PES 2020 rappresenta la migliore esperienza simulativa di calcio per dispositivi mobile che riesce a fondere il mondo del calcio con quello degli esports e vanta partner e licenze ufficiali di team di prima grandezza tra cui il Manchester United, il Bayern Monaco, il Barcellona e la Juventus, quest’ultima squadra ha firmato un accordo esclusivo con Konami per l’utilizzo della licenza ufficiale. Queste partnership permettono a Konami di avere accesso alle stelle e alle leggende dei club permettendo al team di sviluppo di eFootball PES di ricreare nel gioco in maniera fotorealistica.

eFootball PES per dispositivi mobile fornisce ulteriori opzioni per assemblare il proprio dream team scegliendo tra un roster di giocatori ancora più vasto grazie anche alle recenti acquisizioni delle licenze della Serie A TIM e della Serie BKT. L’aggiunta delle superstar internazionali delle nazionali di calcio permetterà ai giocatori di beneficiare delle statistiche in-game migliorate dei calciatori che si sono distinti nelle partite reali, permettendo di migliorare ulteriormente il valore delle squadre.

Potenziato dall’Unreal Engine 4, eFootball PES 2020 per dispositivi mobile è caratterizzato da una grafica migliorata e da nuove splendide sequenze animate.

“Siamo estremamente orgogliosi del nuovo eFootball PES 2020 per dispositivi mobile. Per molti anni i simulatori di calcio sono rimasti confinati nel mondo delle console ma ora, grazie allo sviluppo di dispositivi handheld sempre più potenti, abbiamo potuto finalmente creare il gioco mobile che da molto tempo desideravamo realizzare” ha dichiarato Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development di Konami Digital Entertainment B.V. “La versione mobile di eFootball PES 2020 non è un semplice riadattamento del gioco console, si tratta invece di un gioco completo e immersivo, siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo che ci eravamo prefissi.”