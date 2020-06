eFootball PES 2020 Mobile a quota 300 milioni di download, bonus gratis

Konami ha annunciato che eFootball PES 2020 per iPhone e Android ha superato i 300 milioni di download, per celebrare questo risultato la compagnia ha lanciato una nuova campagna che permette di ottenere numerosi bonus gratis.

Dal 18 giugno al primo di luglio riceverete i seguenti bonus effettuando il login a eFootball PES 2020:

Agenti Speciali - P. DYBALA x1 & P. COUTINHO x1 (dal 18 al 24 giugno)

Agenti Speciali - M. ÖZIL x1 & L. MESSI x1 & M. RASHFORD x1 (dal 25 giugno al primo luglio)

Agenti Serie Momenti Gloriosi – JUVENTUS & FC BAYERN MÜNCHEN (dal 18 al 24 giugno)

Agenti Serie Momenti Gloriosi – ARSENAL & FC BARCELONA & MANCHESTER UNITED (dal 25 giugno al primo luglio)

Inoltre sarà possibile ottenere le seguenti ricompense:

Agente Ambasciatore di PES x1 (dal 18 giugno al 5 luglio)

Raddoppio delle monete myClub, degli Skill Tokens e dei Position Boosters negli eventi Matchday (dal 22 giugno al 5 luglio)

Raddoppio degli Special Trainers nei Tour Events (dal 22 giugno al 5 luglio)

Raddoppio dei GP nelle Open Challenge (dal 22 giugno al 5 luglio)

eFootball PES 2020 Mobile è disponibile per il download gratis da App Store e Google Play, non fatevi scappare le nuove ricompense esclusive, indubbiamente si tratta di bonus molto interessante per migliorare ed arricchire la propria esperienza di gioco su smartphone.