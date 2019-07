eFootball PES 2020: partnership con il Manchester UTD, presente David Beckham

Konami ha annunciato di aver stretto una collaborazione con il Manchester United, una delle squadre più rappresentative della Premier League inglese, che apparirà dunque nelle sue vesti ufficiali all'interno di eFootball Pro Evolution Soccer 2020.

Rassegnandoci quindi all'idea della scomparsa dei Man Red (squadra dal nome fittizio che storicamente sostituiva la nomenclatura ufficiale del team oggi allenato da Ole Gunnar Solskjær), scopriamo inoltre che la casa giapponese ha stretto un accordo per l'inserimento di alcune iconiche stelle della storia del club, tra cui David Beckham e Park Ji-Sung. Ovviamente, potete inoltre aspettarvi la presenza dello stadio ufficiale della squadra, il leggendario Old Trafford. Presente inoltre una modalità speciale, denominata "Matchday", che consentirà ai tifosi del MUFC di riunirsi durante degli eventi settimanali per competere nelle partite più importanti e ottenere la vittoria contro i più grandi rivali del club.

L'annuncio è giunto corredato da un nuovo trailer ed una galleria di immagini, che potete rispettivamente ammirare in cima e in calce alla notizia.

eFootball PES 2020 uscirà su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 10 settembre 2019. A partire dal 30 luglio avrete l'occasione di provare in anteprima il simulatore calcistico di Konami grazie alla demo gratuita che sarà pubblicata su tutte le piattaforme, e all'interno della quale potrete provare squadra come l'Arsenal, il Barcellona, il River Plate, il Palmeiras, il Colo-Colo e il Boca Juniors, oltre ad altre tre compagini non ancora annunciate.