eFootball PES 2020: StayHomeWithPES, ecco il vincitore del torneo

Konami ha diffuso i risultati del torneo #StayHomeWithPES che si è disputato domenica e che ha visto trionfare il calciatore dello Schalke 04: Nassim Boujellab.

Il torneo #StayHomeWithPES Tournament ha visto sfidarsi online a eFootball PES 2020 molte stelle del calcio internazionale tra cui Miralem Pjanić (Juventus), Antoine Griezmann (Barcellona), Rafael Leão (Milan), Sebastiano Esposito (Inter), Javi Martínez (Bayen Monaco) e Bernd Leno (Arsenal).

Elenco dei calciatori che hanno partecipato al Torneo #StayHomeWithPES

Barcellona – Antoine Griezmann

Juventus – Miralem Pjanić

Manchester United – Scott McTominay

Arsenal – Bernd Leno (finalista)

Bayern Monaco – Javi Martínez

Schalke 04 – Nassim Boujellab (vincitore)

Milan – Rafael Leão

Inter – Sebastiano Esposito

Celtic Glasgow – Odsonne Edouard

Rangers Glasgow – Greg Stewart

Zenit San Pietroburgo – Aleksei Sutormin

Bernd Leno, il portiere dell’Arsenal e della Nazionale Tedesca, ha dimostrato di cavarsela molto bene anche fuori dai pali riuscendo a mettere a segno ben 12 gol di cui 3 all’attaccante del Milan Rafael Leão agli ottavi, 4 a Javi Martínez del Bayern Monaco ai quarti e ben 5 ad Antoine Griezmann del Barcellona in semifinale.

Nella parte bassa del tabellone, Nassim Boujellab il centrocampista marocchino dello Schalke 04, ha dovuto faticare non poco per raggiungere la finale del torneo #StayHomeWithPES avendo la meglio solo nei tempi supplementari contro Odsonne Edouard (Celtic Glasgow), sconfiggendo per 1-0 il bianconero Miralem Pjanić e battendo in semifinale il giovanissimo attaccante dell’Inter Sebastiano Esposito.

Malgrado il cammino trionfale verso la finale, Leno non è riuscito ad aggiudicarsi il titolo che è stato vinto da Boujellab al termine di una partita molto combattuta che si è conclusa con la vittoria (1-0) del giocatore dello Schalke .Nassim Boujellab, subito dopo aver vinto il torneo ha dichiarato "Giocare nel weekend un torneo di eFootball PES, invece di una versa partita di calcio, è stata sicuramente un’esperienza diversa dal solito. Mi sono divertito tantissimo e ho avuto la possibilità di provare di nuovo le emozioni di un torneo calcistico europeo. Sono veramente felice di questa vittoria."