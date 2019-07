eFootball PES 2020: vediamo il primo video gameplay con la Juventus!

Dopo aver svelato l'accordo in esclusiva grazie al quale la Juventus sarà presente in eFootball PES 2020, continuano le novità sul nuovo capitolo della simulazione calcistica targata Konami, che si mostra finalmente in un primo video di gameplay.

Possiamo infatti ammirare una partita completa, con tanto di cutscene dell'ingresso in campo, ad esempio e varie scenette rappresentanti le varie animazioni dei calciatori, tra la stessa Juventus e una selezione di vecchie glorie del calcio mondiale, le PES Legends.

I nomi sono di quelli importantissimi, da Pavel Nedved (segnerà il gol dell'ex? Scopritelo nel video), a Francesco Totti, passando per Batistuta e Beckham, fino ad arrivare al mito di Diego Armando Maradona, inspiegabilmente relegato in panchina in questa particolare partita.

Nel video in questione si notano ovviamente anche la rappresentazione dell'Allianz Stadium, stadio casalingo della Juventus, e la maglia ed il logo ufficiale del team bianconero campione d'Italia, che torna su PES dopo anni di assenza in cui era conosciuto come PM Black White.

Ricordiamo dunque, per il rovescio della medaglia, che la Juventus non sarà presente in FIFA 20 invece, dove sarà invece nota con il nome di Piemonte Calcio.

Che ve ne pare del video? Vi convincono le prime immagini di gioco di eFootball PES 2020?