eFootball PES 2020 al vertice della classifica italiana, Borderlands 3 sul podio

AESVI ha diffuso le classifiche di vendita italiane relative alla settimana che va dal 9 al 15 settembre. In questo lasso di tempo eFootball PES 2020 ha superato l'agguerrita concorrenza guadagnando il primo posto della top 10 italiana.

Al secondo posto troviamo Borderlands 3 mentre NBA 2K20 occupa la terza posizione della classifica. Buoni risultati anche per F1 2019 (quarto posto) e Gears 5 (quinta posizione), di fatto l'unico gioco Xbox presente nelle top 10 da molti mesi a questa parte, segno evidente del buono lavoro di marketing (e non solo) svolto dalla casa di Redmond per promuovere la sua nuova esclusiva.

Classifica Italia Giochi - 23 settembre 2019

EFOOTBALL PRO EVOLUTION SOCCER 2020 BORDERLANDS 3 NBA 2K20 F1 2019 GEARS 5 GRAND THEFT AUTO V CALL OF DUTY BLACK OPS 4 CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED SPYRO REIGNITED TRILOGY MINECRAFT PLAYSTATION 4 EDITION

Tornano in classifica anche GTA V e Call of Duty Black Ops 4 grazie ad un corposo taglio di prezzo applicato da numerosi rivenditori nel periodo indicato. Nessuna variazione invece per quanto riguarda la top 3 dei giochi più venduti in Italia da inizio anno che vede FIFA 19 al primo posto seguito da Grand Theft Auto 5 e Crash Team Racing Nitro Fueled, quest'ultimo capace di superare colossi come Resident Evil 2 Remake e Kingdom Hearts 3.