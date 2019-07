eFootball PES 2020: primo video gameplay con Manchester UTD e PES Legends

Mentre non accenna a placarsi la polemica che ha coinvolto Sony e Konami con la scelta di rimuovere PES 2019 dal PS Plus di luglio, i colleghi di GameReactor EU ci invitano a guardare al futuro mostrandoci il primo video gameplay di eFootball PES 2020.

Il primo filmato di gioco del prossimo capitolo della simulazione calcistica targata Konami (che si contrapporrà, naturalmente, con FIFA 20) vede per protagonisti i campioni del Manchester United e le icone della rappresentativa delle PES Legends, con maestri del calibro di Zico, Cruyff e Maradona.

Grazie a questo video possiamo familiarizzare con i numerosi cambiamenti apportati dagli sviluppatori giapponesi per coniugare il realismo all'immediatezza. Tra le novità di gameplay di PES 2020 citiamo ad esempio l'introduzione di un'intelligenza artificiale più raffinata per i difensori grazie anche all'aggiunta del fallo intenzionale e di un sistema adattivo che andrà a ricreare fedelmente la personalità e i tratti caratteriali dei singoli calciatori in campo.

Anche per quanto riguarda le meccaniche di gioco nel controllo della palla assisteremo a diverse innovazioni, come l'adozione di tecniche inedite per lo stop ee l'introduzione di un motore fisico più accurato per rendere ancora più verosimile il comportamento e le animazioni nell'esecuzione dei tiri, nell'impostazione della manovra tramite passaggi stretti e nelle transizioni veloci in funzione del contesto e del tempo di gioco effettivo. Trovate il primo video di gioco di PES 2020 in calce alla notizia. La demo di eFootball PES 2020 sarà disponibile a partire dal 30 luglio su PC, PS4 e Xbox One, mentre il lancio ufficiale del nuovo Pro Evolution Soccer è previsto per il 10 settembre sulle medesime piattaforme.