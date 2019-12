eFootball PES 2020: Youtuber e Rapper si sfidano nella All Star Challenge

Nel novero delle iniziative promozionali organizzate da Konami e Halifax Italia per far conoscere al grande pubblico le migliorie e le innovazioni che caratterizzano eFootball PES 2020, una nutrita selezione di youtuber e rapper appassionati di Pro Evolution Soccer si è data appuntamento per sfidarsi nella All Star Challenge.

Nel corso dell'evento, delle inedite coppie formate da influencer, youtuber e rapper italiani si sono date battaglia sui campi di calcio digitali di PES 2020 per rendersi protagoniste di una competizione videoludica con premi finali rappresentati da esclusivi oggetti autografati dai campioni del Bayern Monaco.

Alla forza di Lewandowski e compagni si sono affidati MikeShowSha e Rkomi; Tredici Pietro e Gianmarco Valenza, invece, hanno deciso di appellarsi alla grinta di Conte e all'attacco atomico dell’Inter composto da Lautaro Martinez e Lukaku. GiampyTek e DrefGold hanno invece scelto di indossare la casacca digitale dei campioni d'Italia della Juventus, Ernia e BrazoCrew si sono affidati ai gol di Icardi e del PSG e S7ormy e Lowchano, infine, sono scesi in campo con il fortissimo Barcellona del neo Pallone D'Oro Leo Messi.

In cima alla notizia trovate un video resoconto dettagliato dell'evento offertoci dagli organizzatori della All Star Challenge, ivi compresa la funambolica finale tra Bayern Monaco e Inter protrattasi fino ai tempi supplementari. Qualora ve la foste persa, vi riproponiamo infine la nostra recensione di eFootball PES 2020.