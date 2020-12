eFootball PES 2021 si aggiorna con il Data Pack 3: tante novità per Serie A e Serie B

Konami ha annunciato la disponibilità del Data Pack 3.0 di eFootball PES 2021, ora disponibile per il download su PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 5 e PC (via Steam). Ma cosa contiene esattamente questo nuovo aggiornamento?

Questo aggiornamento include 85 visi aggiornati tra cui quelli di Roger Ibañez (Roma), Jérémy Doku (Rennes), Pedri (Barcellona), Mislav Oršić (Dinamo Zagabria) e Orkun Kökçü (Feyenoord). In aggiunta ai nuovi volti il Data Pack 3.0 include anche le divise ufficiali aggiornate di oltre 100 squadre tra cui quelle dell'Italia, del Brasile, del Galles, della Bulgaria, del Nantes, del Monaco e di varie squadre di Serie A e Serie B tra cui Empoli, Frosinone, Hellas Verone, Atalante, Roma, Torino, Udinese, Cosenza e Vicenza.

A partire da oggi verrà resa disponibile anche una nuova serie di Momenti Gloriosi in eFootball PES 2021:

Frank Lampard (Match Iconico: 30/04/2005)

Petr Čech (Match Iconico: 19/05/2012)

Johan Cruijff (Match Iconico: 01/03/1978)

Patrick Kluivert (Match Iconico: 02/02/2002)

Karl-Heinz Rummenigge (Match Iconico: 27/09/1980)

Franz Beckenbauer (Match Iconico: 08/05/1976)

Lothar Matthäus (Match Iconico: 21/11/1992)

Il data Data Pack 3.0 contiene anche i seguenti contenuti: Nuova presentazione aggiornata del Camp Nou, il pallone invernale ufficiale della Premier Liga russa stagione 2020-2021, cinque nuovi scarpini calcio Adidas (Copa 20+ Motion Blur, Nemeziz 20+ Motion Blur, Nemeziz Messi 20.1, Predator 20+ Motion Blur, X 20+ Motion Blur) e uno scarpino Nike ( Phantom GT Elite).