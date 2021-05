eFootball PES 2021: arrivano i nuovi contenuti di Euro 2020

Konami ha annunciato i dettagli sui prossimi Data Pack di eFootball PES 2021 e sugli eventi in-game legati a UEFA Euro 2020, la manifestazione calcistica in programma a giugno e che vede eFootball PES come unico videogioco ufficiale del torneo.

Da oggi è disponibile il Data Pack 6.0 che introduce numerose migliorie per la modalità UEFA Euro 2020 tra cui l'aggiornamenti dei kit delle nazionali di Germania, Italia, Spagna, Russia, Ungheria, Svezia, Danimarca e Romania, volti aggiornati per i calciatori tra cui Antoine Griezmann (Francia), Cristiano Ronaldo (Portogallo), Liam Cooper (Scozia), Joakim Maehle (Danimarca) e Çaglar Söyüncü (Turchia), nuovi kit per gli arbitri e lo stemma ufficiale Euro 2020 per le maglie.

Il Data Pack 7.0 arriverà invece alla fine di giugno e includerà gli aggiornamenti per le squadre nazionali in base ai 26 giocatori finalisti di ogni squadra e porterà ad un aumento del numero di giocatori per squadra da 23 a 26. Da inizio giugno sono previsti anche speciali eventi Euro 2020 per eFootball PES 2021, eFootball PES 2021 Lite e eFootball PES 2021 Mobile.

Lo sapevate? PES Mobile ha raggiunto quota 400 milioni di download, inoltre Konami ha da poco annunciato una partnership con il Napoli Calcio per eFootball PES dalla stagione 2022/2023.