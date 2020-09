eFootball PES 2021: come usare gli osservatori per trovare nuovi giocatori

Nella modalità MyClub di PES 2021 abbiamo a disposizione 3 Osservatori che scoveranno per noi i talenti da aggiungere alla squadra. Vediamo insieme come funzionano e come usarli al meglio per ottenere giocatori oro e nero.

Lo scopo degli osservatori è quello di fare da filtro per scovare i giocatori più adatti da aggiungere al team, tra le migliaia disponibili nel gioco. Nella modalità MyClub rappresentano uno dei modi per acquistare nuovi calciatori e potete ottenerli o alla fine di una partita o acquistandoli tramite un sistema ad asta.

Tipi di osservatori

Gli osservatori si dividono in 5 categorie indicate dal numero di stelle sopra la loro immagine, che rappresenta la loro bravura nell'individuare i giocatori più talentuosi (ovvero di livello più alto). Ogni osservatore dispone poi di una specializzazione, che ci consente di esprimere una preferenza su un'abilità in particolare che stiamo ricercando in un nuovo calciatore. Vediamo nel dettaglio come si traducono, in termini di livello del calciatore, le stelline degli osservatori:

1 stella - ci consente di reclutare i calciatori di livello più basso , che vanno dal livello 1 al livello 69, i "palloni bianchi". Si tratta di giocatori su cui non conviene investire perché non possono migliorare , ma hanno comunque una loro utilità: potete rivenderli, convertirli in punti esperienza da assegnare a un giocatore più esperto, oppure tenerli con lo scopo di evitarne il ripescaggio durante una successiva ricerca.

- ci consente di reclutare i calciatori di , che vanno dal livello 1 al livello 69, i "palloni bianchi". Si tratta di giocatori su cui non conviene investire perché , ma hanno comunque una loro utilità: potete rivenderli, convertirli in punti esperienza da assegnare a un giocatore più esperto, oppure durante una successiva ricerca. 2 stelle - possono trovare giocatori soltanto tra il livello 70 e il 74, cioè il range del "Pallone bronzo". Anche loro, come i bianchi, andrebbero lasciati perdere se puntate in alto.

- possono trovare giocatori soltanto tra il livello 70 e il 74, cioè il range del "Pallone bronzo". Anche loro, come i bianchi, andrebbero lasciati perdere se puntate in alto. 3 stelle - qui le cose cominciano a farsi più interessanti, perché i risultati della ricerca comprenderanno calciatori "pallone argento", ovvero tra il livello 75 e il 79. Sono giocatori di spicco di team mediocri o riserve dei top team , quindi decisamente buoni soprattutto se avete iniziato a costruire da poco la vostra carriera, poiché possono raggiungere il livello 90 se allenati a dovere.

- qui le cose cominciano a farsi più interessanti, perché i risultati della ricerca comprenderanno calciatori "pallone argento", ovvero tra il livello 75 e il 79. Sono , quindi decisamente buoni soprattutto se avete iniziato a costruire da poco la vostra carriera, poiché se allenati a dovere. 4 stelle - siamo nel range del "Pallone oro", tra il livello 80 e l'84. Gli atleti scovati da questi osservatori possono essere addirittura dei titolari di team e possono superare agilmente il livello 90 con un po' di allenamento.

- siamo nel range del "Pallone oro", tra il livello 80 e l'84. Gli atleti scovati da questi osservatori possono essere addirittura dei e possono con un po' di allenamento. 5 stelle - l'ultimo livello di osservatore è in grado di individuare il meglio che le squadre hanno da offrire, cioè calciatori che partono dal livello 85 (Pallone nero) e, se allenati, hanno il potenziale per raggiungere il 100. Non potete mirare più in alto.

Un riferimento a parte meritano gli osservatori "Speciali", disponibili soltanto in determinati momenti in base agli aggiornamenti settimanali rilasciati da Konami. Costoro hanno funzioni specifiche e a volte possono trovare palloni neri oppure un calciatore preciso. Purtroppo non è possibile sapere in anticipo quali saranno i loro scopi.

La ricerca del calciatore

Una volta scelti i 3 osservatori, potremo dare il via alla ricerca dei "palloni". A seconda di quali osservatori abbiamo combinato prima di effettuare lo scouting, la lista dei risultati potrà essere più o meno ristretta. È utile, per restringere il campo, inserire come ulteriore criterio di ricerca un'abilità particolare: potete controllare la lista delle abilità dei calciatori dal menu degli osservatori, in cui è anche possibile avviare delle simulazioni per capire meglio il meccanismo e i risultati delle ricerche.

Il modo più efficace per scovare calciatori di livello alto è combinare esclusivamente osservatori di livello 5, cosa fattibile solo se si hanno a disposizione parecchi crediti da spendere all'asta. Infatti i prezzi degli osservatori di questa fascia possono raggiungere cifre decisamente alte.

Come consigliavamo prima, un "trucchetto" potrebbe essere quello di tenersi i palloni bianchi per escluderli dalle ricerche successive: non è detto, infatti, che un osservatore di livello alto non dia come risultato un giocatore di livello basso.

Inoltre, se mirate ai palloni neri, cercate di usare osservatori appartenenti allo stesso club. Ciò restringerà ulteriormente la rosa dei risultati, ma vi verrà a costare di più dal momento che gli osservatori dei club più famosi hanno un valore molto elevato. Nella sezione delle aste dedicate all'acquisto degli osservatori avrete anche a disposizione uno storico dei prezzi che vi farà intuire il valore finale di un dato osservatore, così da poter decidere meglio se investire la cifra giusta per accaparrarvelo.

Questo è tutto per quanto riguarda gli osservatori. Se volete scoprire come ottenere più crediti da usare nel MyClub, date un'occhiata alla nostra guida ai GP, la valuta virtuale di MyClub. Tra le nostre pagine troverete una guida dedicata anche agli altri metodi per ottenere nuovi giocatori in PES 2021.