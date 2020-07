eFootball PES 2021 esce a settembre: svelati i contenuti del Season Update

Dopo aver aperto una finestra sul futuro nextgen della serie con il teaser di PES 2020 per PS5 e Xbox Series X, le alte sfere di Konami annunciano ufficialmente la data di uscita e tutti i contenuti di eFootball PES 2021, il nuovo capitolo del simulatore calcistico per PC, PS4 e Xbox One.

Stando a quanto illustrato dall'azienda videoludica giapponese, eFootball PES 2021 sarà disponibile come Season Update dell'attuale PES 2020 e potrà essere scaricato a partire dal 15 settembre di quest'anno, tanto su PC (Steam) quanto su PlayStation 4 e Xbox One.

All'interno di questo corposo pacchetto aggiuntivo troveranno spazio tutti gli aggiornamenti dei giocatori e delle squadre, oltre alla modalità esclusiva UEFA EURO 2020 e i suoi contenuti dedicati che potranno essere fruiti in anticipo rispetto alla nuova programmazione del torneo reale, slittato all'estate del 2021 a causa dell'emergenza Coronavirus.

L'aggiornamento alla nuova stagione di PES 2021 sarà accompagnato da una revisione dei dati dei club, delle loro rose e dei singoli atleti. A causa della fine ritardata di diversi campionati, gli ultimi update per le squadre e i club su licenza saranno disponibili attraverso una patch da scaricare il 15 settembre.

Sempre all'interno dell'offerta contenutistica di eFootball PES 2021 troveranno spazio anche i Momenti Iconici con cui rivivere e ricreare i momenti memorabili delle carriere delle star del calcio attuali e dei campioni del passato, il tutto da fruire attraverso la modalità myClub.