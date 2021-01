eFootball PES 2021: al via la fase finale delle selezioni per la nuova eNazionale PES!

Al termine di un'intensa fase di qualificazione, fervono i preparativi per la Fase Finale delle selezioni per la nuova eNazionale PES TIMVISION 2020/2021: ecco tutti i dettagli tra partecipanti e date degli eventi eSport.

A chi vestirà la nuova maglia della eNazionale spetterà il non facile compito di difendere il prestigioso titolo europeo conquistato durante il torneo UEFA eEuro 2020. La selezione dei quattro campioni italiani di PES 2021 avverrà tra i 12 candidati che parteciperanno a questa fase finale.

Questo gruppo di giocatori sarà composto da eccellenze e da nomi promettenti del panorama eSport italiano: dei 12 finalisti, 4 sono gli attuali membri della eNazionale azzurra, mentre i restanti 8 sono i vincitori delle cup di qualifica online organizzate durante i mesi di Novembre e Dicembre, alle quali hanno partecipato oltre 2.000 iscritti che confermano il nostro Paese come assoluta eccellenza d'Europa.

Le selezioni finali avverranno in due fasi: nella prima, gli 8 giocatori provenienti dalle cup di qualifica si affronteranno in una fase a gironi, mentre la seconda suddividerà in 2 gironi all'italiana i vincitori delle precedenti qualificatorie e i 4 membri dell'attuale eNazionale, ossia Nicola Nicaldan Lillo, Carmine Naples17x Liuzzi, Rosario Npk_02 Accurso e Alfonso AlonsoGrayFox Mereu. Il sorteggio avverrà in un tabellone a doppia eliminazione, che restituirà la nuova formazione della eNazionale TIMVISION di eFootball PES 2021.

L'intera fase finale delle qualifiche sarà visibile il 23 e il 24 gennaio sul sito eNazionale FIGC, sul canale Twitch ufficiale della eNazionale e su TIMVISION a partire dalle ore 16:00.