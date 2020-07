eFootball PES 2021 sarà un gioco standalone: tutto su edizioni speciali, sconti e bonus

Dopo aver annunciato in video la data d'uscita di eFootball PES 2021 Season Update, Konami illustra i contenuti delle edizioni Standard e Club del simulatore calcistico in arrivo a settembre, con tanto di Sconto Fedeltà e Bonus Veterano per i fan e i possessori di PES 2020.

Stando a quanto illustrato dall'azienda giapponese, la Standard Edition di eFootball PES 2021 vanterà una copertina speciale dedicata a Lionel Messi e sarà disponibile sia in formato fisico che digitale per il 15 settembre.

I collezionisti potranno invece optare per la Partner Club Edition di PES 2021, una versione esclusivamente digitale che sarà proposta in diverse versioni dedicate ai tifosi del Barcellona, della Juventus, del Manchester United, del Bayern Monaco e dell'Arsenal. Queste edzioni speciali includeranno dei contenuti specifici per le rispettive squadre, come le formazioni per myClub, dei giocatori per la serie Momenti Iconici, delle tenute di gioco esclusive, dei menù a tema e altro.

Konami invita poi gli appassionati di Pro Evolution Soccer a sfruttare uno sconto del 20% sulla prenotazione di una delle versioni Club Edition di PES 2021 effettuando il preordine direttamente dalla schermata di eFootball PES 2020 (e della relativa versione LITE). Per i giocatori myClub di eFootball PES 2020 è previsto anche un Bonus Veterano, con ricompense ingame commisurate ai progressi raggiunti nel gioco che verranno illustrate da Konami in un secondo momento insieme al prezzo di tutte le versioni di PES 2021 per PC, PS4 e Xbox One.