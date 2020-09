eFootball PES 2021: guida ai controlli del nuovo gioco di calcio Konami

eFootball PES 2021 Season Update è disponibile ora su PC, PlayStation 4 e Xbox One, quale miglior occasione dunque per approfondire il sistema di controllo del gioco di calcio Konami?

PES 2021 include una gran varietà di contenuti aggiuntivi, mentre i comandi rimangono sostanzialmente invariati dal precedente PES 2020. Vediamo insieme la lista completa che include anche i numerosi trick su cui allenarsi per disorientare l'avversario e avere qualche asso nella manica durante la partita.

Step Over : Tieni premuto R2/RT + ruota RS da destra in alto o da destra in basso

: Tieni premuto R2/RT + ruota RS da destra in alto o da destra in basso Gambetta : Tieni premuto R2/RT + inclina RS in basso o in alto

: Tieni premuto R2/RT + inclina RS in basso o in alto Finta di corpo in uscita : R2/RT + inclina RS in basso o in alto + LS nella direzione di uscita

: R2/RT + inclina RS in basso o in alto + LS nella direzione di uscita Finta di corpo veloce : inclina LS in basso o in alto + LS in qualsiasi direzione

: inclina LS in basso o in alto + LS in qualsiasi direzione Finta di corpo decisa : inclina LS in basso o in alto + R1/RB + LS in qualsiasi direzione

: inclina LS in basso o in alto + R1/RB + LS in qualsiasi direzione Finta a forbice : R2/RT + ruota RS da destra in alto o da destra in basso + LS in qualsiasi direzione

: R2/RT + ruota RS da destra in alto o da destra in basso + LS in qualsiasi direzione Roulette : Tieni premuto R2/RT + ruota RS di 360° + LS per controllare la direzione di movimento del giocatore

: Tieni premuto R2/RT + ruota RS di 360° + LS per controllare la direzione di movimento del giocatore Spin : Tieni premuto R2/RT + ruota RS di 360° + LS in basso o in alto

: Tieni premuto R2/RT + ruota RS di 360° + LS in basso o in alto Spin di McGeady (richiesta l'abilità Marseille Turn): Tieni premuto R2/RT + ruota RS di 360° + LS in basso o in alto

(richiesta l'abilità Marseille Turn): Tieni premuto R2/RT + ruota RS di 360° + LS in basso o in alto Foot Roulette (usando il piede debole): Tieni premuto R2/RT + ruota RS di 360° + inclina LS a destra

(usando il piede debole): Tieni premuto R2/RT + ruota RS di 360° + inclina LS a destra Touch Roulette (richiesta l'abilità Marseille Turn): Tieni premuto R2/RT + ruota RS di 360° + inclina LS a sinistra

(richiesta l'abilità Marseille Turn): Tieni premuto R2/RT + ruota RS di 360° + inclina LS a sinistra Doppio tocco : inclina RS in basso o in alto + inclina LS a destra

: inclina RS in basso o in alto + inclina LS a destra La Croqueta (richiesta l'abilità Doppio tocco): inclina RS in basso o in alto + inclina LS a destra

(richiesta l'abilità Doppio tocco): inclina RS in basso o in alto + inclina LS a destra Doppio tocco da dietro : inclina RS in basso o in alto + inclina LS a sinistra o in basso-sinistra o in alto-sinistra

: inclina RS in basso o in alto + inclina LS a sinistra o in basso-sinistra o in alto-sinistra Doppio tocco interno : inclina RS in alto + inclina LS in basso o inclina RS in basso + inclina LS in alto

: inclina RS in alto + inclina LS in basso o inclina RS in basso + inclina LS in alto Doppio tocco controllato (richiesta abilità Step On e un avversario vicino): inclina RS in basso + inclina LS in basso-destra o inclina RS in alto + inclina LS in alto-destra

(richiesta abilità Step On e un avversario vicino): inclina RS in basso + inclina LS in basso-destra o inclina RS in alto + inclina LS in alto-destra Draw & Open : inclina RS a sinistra + inclina LS in basso

: inclina RS a sinistra + inclina LS in basso Draw & Close : inclina RS a sinistra + inclina LS in alto

: inclina RS a sinistra + inclina LS in alto Drag Back (richiede l'abilità Taglia dietro e gira): inclina RS a sinistra + inclina LS in alto

(richiede l'abilità Taglia dietro e gira): inclina RS a sinistra + inclina LS in alto Rimbalzo interno (richiede abilità Scotch Move): inclina RS a sinistra + inclina LS in basso-destra

(richiede abilità Scotch Move): inclina RS a sinistra + inclina LS in basso-destra Drag Back Dummy : inclina RS a sinistra + inclina LS a destra

: inclina RS a sinistra + inclina LS a destra Hell Flick (richiede abilità Scotch Move): inclina RS a sinistra + inclina LS a destra

(richiede abilità Scotch Move): inclina RS a sinistra + inclina LS a destra Flip Flap : inclina RS in basso-destra + inclina LS in alto-destra

: inclina RS in basso-destra + inclina LS in alto-destra Elastico (richiesta abilità Flip Flap): inclina RS in basso-destra + inclina LS in alto-destra

(richiesta abilità Flip Flap): inclina RS in basso-destra + inclina LS in alto-destra Reverse Elastico : inclina RS in alto-destra + inclina LS in basso-destra

: inclina RS in alto-destra + inclina LS in basso-destra Reverse Flip Flap (richiesta abilità Flip Flap): inclina RS in alto-destra + inclina LS in basso-destra

(richiesta abilità Flip Flap): inclina RS in alto-destra + inclina LS in basso-destra Elastico in diagonale (richiesta abilità Flip Flap): inclina RS in alto-destra + inclina LS in alto-destra

(richiesta abilità Flip Flap): inclina RS in alto-destra + inclina LS in alto-destra Hell Chop : inclina RS a destra + inclina LS in alto, in basso, in basso-destra o in alto-destra

: inclina RS a destra + inclina LS in alto, in basso, in basso-destra o in alto-destra Ronaldo Chop (richiesta abilità Cross Over Turn): inclina RS a destra + inclina LS in alto, in basso, in basso-destra o in alto-destra

(richiesta abilità Cross Over Turn): inclina RS a destra + inclina LS in alto, in basso, in basso-destra o in alto-destra Hocus Pocus (richiesta abilità Rabona): inclina RS in alto-sinistra + inclina LS in basso-destra

(richiesta abilità Rabona): inclina RS in alto-sinistra + inclina LS in basso-destra Forbici laterali (richiede abilità forbici, Step On, Taglia dietro e gira, Rabona): inclina RS in alto + inclina LS in alto o inclina RS in basso + inclina LS in basso

(richiede abilità forbici, Step On, Taglia dietro e gira, Rabona): inclina RS in alto + inclina LS in alto o inclina RS in basso + inclina LS in basso Forbici laterali Dummy (richiede abilità forbici, Step On, Taglia dietro e gira): inclina RS in alto + inclina LS in basso-destra o inclina RS in basso + inclina LS in alto-destra

(richiede abilità forbici, Step On, Taglia dietro e gira): inclina RS in alto + inclina LS in basso-destra o inclina RS in basso + inclina LS in alto-destra Ronaldo fenomeno (richiede abilità forbici, Step On, Taglia dietro e gira, Rabona): inclina RS in alto + inclina LS in basso-destra

(richiede abilità forbici, Step On, Taglia dietro e gira, Rabona): inclina RS in alto + inclina LS in basso-destra Ball Roll Chop (richiede abilità forbici, Step On, Taglia dietro e gira, Cross Over Turn): inclina RS in alto-destra + inclina LS in basso o inclina RS in basso-destra + inclina LS in alto

(richiede abilità forbici, Step On, Taglia dietro e gira, Cross Over Turn): inclina RS in alto-destra + inclina LS in basso o inclina RS in basso-destra + inclina LS in alto Bicicletta : premi RS due volte

: premi RS due volte Bicicletta alternativa : premi RS due volte da fermo

: premi RS due volte da fermo Stop e alza : tieni premuto RS quando ricevi il pallone

: tieni premuto RS quando ricevi il pallone Sombrero Flick : inclina LS a sinistra dopo aver eseguito Stop e alza

: inclina LS a sinistra dopo aver eseguito Stop e alza Sombrero con colpo di tacco (richiesta abilità Sombrero): inclina LS a sinistra dopo aver eseguito Stop e alza

(richiesta abilità Sombrero): inclina LS a sinistra dopo aver eseguito Stop e alza Bergkamp Flick (richiesta abilità Sombrero): tieni premuto RS + inclina LS a sinistra quando ricevi il pallone

(richiesta abilità Sombrero): tieni premuto RS + inclina LS a sinistra quando ricevi il pallone Palleggio : tieni premuto RS da fermo

: tieni premuto RS da fermo Palleggio in corsa : tieni premuto RS in movimento

: tieni premuto RS in movimento Blocca palla al petto (solo alcuni giocatori): tieni premuto RS dopo stop di petto

(solo alcuni giocatori): tieni premuto RS dopo stop di petto Tunnel : premi R1/RB due volte + inclina LS verso all'avversario

: premi R1/RB due volte + inclina LS verso all'avversario Girata di Riquelme (richiesta abilità Taglia dietro e gira e un avversario vicino): premi R1/RB due volte + inclina LS in basso-sinistra o in alto-sinistra

(richiesta abilità Taglia dietro e gira e un avversario vicino): premi R1/RB due volte + inclina LS in basso-sinistra o in alto-sinistra Passaggio No Look (abilità No Look): X/A + inclina LS in alto-destra o basso-destra o destra

(abilità No Look): X/A + inclina LS in alto-destra o basso-destra o destra Dummy Kick : Cerchio/B o Quadrato/X + Triangolo/Y in ogni direzione

: Cerchio/B o Quadrato/X + Triangolo/Y in ogni direzione Cross Rabona (richiede abilità Rabona): provate a crossare con il piede debole

(richiede abilità Rabona): provate a crossare con il piede debole Finta di tiro : Quadrato/X + X/A o Cerchio/B + X/A

: Quadrato/X + X/A o Cerchio/B + X/A Rabona fake (richiede abilità Rabona): finta di tiro quando vi muovete verso il lato più debole del giocatore

(richiede abilità Rabona): finta di tiro quando vi muovete verso il lato più debole del giocatore Finta di tiro ad aprire : Finta di tiro + inclina LS in alto o in basso o in basso-destra o in alto-destra

: Finta di tiro + inclina LS in alto o in basso o in basso-destra o in alto-destra Girata di Cruyff (richiesta abilità Taglia dietro e gira): Finta di tiro + inclina LS a sinistra o in basso-sinistra o in alto-sinistra

(richiesta abilità Taglia dietro e gira): Finta di tiro + inclina LS a sinistra o in basso-sinistra o in alto-sinistra Taglia dietro (richiesta abilità Taglia dietro e gira): Finta di tiro + inclina LS in basso o in alto

(richiesta abilità Taglia dietro e gira): Finta di tiro + inclina LS in basso o in alto Ball Roll : inclina RS in alto-destra o basso-destra o in alto o in basso

: inclina RS in alto-destra o basso-destra o in alto o in basso Ball Roll all'indietro : tieni inclinato RS a sinistra

: tieni inclinato RS a sinistra Finta di piede : vi basterà stare vicini all'avversario

: vi basterà stare vicini all'avversario Simulazione : premi RS + premi LS + L2/LT + L1/LB

: premi RS + premi LS + L2/LT + L1/LB Velo in mezzo alle gambe : tieni premuto R2/RT + L1/LB quando ricevi la palla

: tieni premuto R2/RT + L1/LB quando ricevi la palla Fai scorrere la palla e segui : tieni premuto R2/RT quando ricevi il pallone

: tieni premuto R2/RT quando ricevi il pallone Primo tocco a seguire : tieni premuto R2/RT + inclina LS a destra

: tieni premuto R2/RT + inclina LS a destra Knock On : tieni premuto R2/RT e R1/RB

: tieni premuto R2/RT e R1/RB Finta di tiro da fermo : Quadrato/X + X/A o Cerchio/B + X/A da fermo

: Quadrato/X + X/A o Cerchio/B + X/A da fermo Finta di passaggio col portiere: premi X/A poco prima di rinviare

Con questo abbiamo visto tutti i comandi e i trick eseguibili in eFootball PES 2021. I comandi mostrati qui sopra fanno riferimento ai tasti del DualShock PS4 e del controller Xbox One (indicati in questo modo: PS4/Xbox); con RS e LS intendiamo rispettivamente l'analogico destro e sinistro di entrambi i controller.