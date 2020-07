eFootball PES 2021 senza Inter e Milan: Konami non rinnova le licenze

In base alle ultime anticipazioni su eFootball PES 2021 provenienti dal Giappone, i vertici di Konami hanno deciso di non rinnovare le licenze di Inter e Milan. Di conseguenza, i due club meneghini non dovrebbero essere rappresentati con maglie e presentazioni "ufficiali" nel prossimo capitolo di Pro Evolution Soccer.

Attraverso un doppio comunicato apparso di recente sulle pagine del sito di Konami, il publisher nipponico informa gli appassionati di eFootball PES 2020 che "il nostro contratto di licenza con FC Internazionale Milano e AC Milan non verrà rinnovato".

I rappresentanti di Konami precisano inoltre che "ciò non influirà sui giocatori myClub acquisiti che potrete continuare a utilizzare ingame. Per quanto riguarda i prossimi videogiochi di calcio di Konami, vi preghiamo di attendere annunci futuri per ciascuno titolo. FC Internazionale Milano e AC Milan sono stati dei forti sostenitori della serie di eFootball PES e auguriamo ai due club il meglio in futuro".

Per quanto concerne eFootball PES 2021 e i prossimi episodi della serie, nel comunicato di Konami si legge che "andando avanti, continueremo a rafforzare le partnership esistenti e promuovere nuove relazioni al fine di fornire la migliore esperienza di eFootball possibile".