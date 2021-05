eFootball PES 2021: Konami annuncia un partnership esclusiva con l'Atalanta

Konami Digital Entertainment ha annunciato di aver sottoscritto un accordo esclusivo e di lunga durata con la Società Sportiva Atalanta Bergamasca Calcio, club di Seria A che ha concluso il campionato 2020/21 in terza posizione.

In qualità di Official Video Game Partner, Konami si è assicurata i diritti esclusivi per l’utilizzo delle licenze Atalanta, tra cui nomi dei giocatori, stemmi e kit ufficiali. A partire dalla stagione 2021/22, eFootball PES sarà l'unico gioco simulazione di calcio a includere la squadra bergamasca.

Naoki Morita, presidente di Konami Digital Entertainment B.V. ha dichiarato: "Mentre ci stiamo preparando a svelare il futuro di eFootball PES, sono entusiasta di annunciare questa esclusiva partnership con Atalanta B.C., incredibile squadra con un eccitante futuro ai più alti livelli del calcio europeo. Lavorare a stretto contatto con i Club Partner è un importante elemento della nostra strategia per offrire ai fan di tutto il mondo un video game calcistico leader del settore."

"Siamo estremamente felici di annunciare la partnership con Konami", ha commentato Luca Percassi, CEO di Atalanta B.C. "Konami è un marchio internazionale che non ha bisogno di presentazioni. Questo accordo rappresenta un altro importante momento di crescita per l'Atalanta."

Questa partnership fa seguito agli accordi conclusi recentemente con altre società calcistiche di Serie A tra cui AS Roma, SS Lazio e SSC Napoli.