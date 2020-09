eFootball PES 2021: i migliori giovani calciatori divisi per ruolo

Con l’uscita di eFootball PES 2021 si rinnova per gli appassionati la possibilità di portare la propria squadra preferita alla gloria nella Master League. Andiamo quindi a scoprire i migliori giovani per ogni ruolo in questa modalità.

Nella nostra guida abbiamo suddiviso i giovani talenti per ruolo, scegliendo per ciascuno i cinque con il potenziale maggiore, anche se il loro overall iniziale dovesse essere inferiore a quelli di altri. Vi ricordiamo, inoltre, che tutte le informazioni qui riportate potrebbero essere soggette a cambiamenti in seguito alla pubblicazione del primo Data Pack da parte di Konami, che avverrà qualche giorno dopo la chiusura definitiva del mercato reale.

Portieri

Gianluigi Donnarumma (21 anni, Milan) - Overall 84, Potenziale 92

Alban Lafont (21 anni, Nantes) - Overall 80, Potenziale 89

Matvey Safonov (21 anni, Krasnodar) - Overall 76, Potenziale 85

Illian Meslier (20 anni, Leeds) - Overall 74, Potenziale 85

Luis Maximiliano (21 anni, Sporting Lisbona) - Overall 74, Potenziale 84

Difensori Centrali

Matthijs De Ligt (21 anni, Juventus) - Overall 86, Potenziale 95

Ozan Kabak (20 anni, Schalke 04) - Overall 79, Potenziale 92

Boubacar Kamara (20 anni, Marsiglia) - Overall 80, Potenziale 89

Marash Kumbulla (20 anni, Roma) - Overall 76, Potenziale 89

Tanguy Nianzou (18 anni, Bayern Monaco) - Overall 73, Potenziale 89

Terzini Destri

Emerson (21 anni, Betis Siviglia) - Overall 80, Potenziale 90

Sergio Dest (19 anni, Ajax) - Overall 77, Potenziale 90

Reece James (20 anni, Chelsea) - Overall 78, Potenziale 89

Max Aarons (20 anni, Norwich City) - Overall 76, Potenziale 89

Diogo Dalot (21 anni, Manchester United) - Overall 76, Potenziale 88

Terzini Sinistri

Alphonso Davies (19 anni, Bayern Monaco) - Overall 82, Potenziale 93

Owen Wijndal (20 anni, AZ Alkmaar) - Overall 77, Potenziale 90

Brandon Williams (20 anni, Manchester United) - Overall 76, Potenziale 89

Luca Pellegrini (21 anni, Juventus) - Overall 76, Potenziale 88

Vitalij Mykolenko (21 anni, Dinamo Kiev) - Overall 76, Potenziale 88

Centrocampisti Difensivi

Declan Rice (21 anni, West Ham) - Overall 81, Potenziale 91

Sandro Tonali (20 anni, Milan) - Overall 79, Potenziale 91

Boubakary Soumare (21 anni, Lille) - Overall 78, Potenziale 90

Florentino Luis (21 anni, Benfica) - Overall 76, Potenziale 88

James Garner (19 anni, Manchester United) - Overall 70, Potenziale 87

Centrocampisti Centrali

Eduardo Camavinga (17 anni, Rennes) - Overall 77, Potenziale 92

Matteo Guendouzi (21 anni, Arsenal) - Overall 80, Potenziale 91

Phil Foden (20 anni, Manchester City) - Overall 78, Potenziale 89

Eljif Elmas (21 anni, Napoli) - Overall 78, Potenziale 89

Dominik Szoboszlai (20 anni, Svincolato) - Overall 77, Potenziale 89

Centrocampisti Offensivi

Kai Havertz (21 anni, Chelsea) - Overall 84, Potenziale 94

Nicolò Zaniolo (21 anni, Roma) - Overall 82, Potenziale 94

Jonathan David (20 anni, Lille) - Overall 79, Potenziale 92

Mason Mount (21 anni, Chelsea) - Overall 81, Potenziale 91

Mohamed Ihattaren (18 anni, PSV) - Overall 75, Potenziale 91

Esterni Destri

Jadon Sancho (20 anni, Borussia Dortmund) - Overall 86, Potenziale 96

Rodrygo (19 anni, Real Madrid) - Overall 81, Potenziale 94

Mason Greenwood (18 anni, Manchester United) - Overall 78, Potenziale 91

Dejan Kulusevski (20 anni, Juventus) - Overall 77, Potenziale 90

Harvey Elliott (17 anni, Liverpool) - Overall 70, Potenziale 90

Esterni Sinistri

Vinicius Junior (20 anni, Real Madrid) - Overall 81, Potenziale 92

Callum Hudson-Odoi (19 anni, Chelsea) - Overall 79, Potenziale 92

Bukayo Saka (19 anni, Arsenal) - Overall 77, Potenziale 97

Moussa Diaby (21 anni, Bayer Leverkusen) - Overall 79, Potenziale 90

Justin Kluivert (21 anni, Roma) - Overall 78, Potenziale 90

Attaccanti

Joao Felix (20 anni, Atletico Madrid) - Overall 83, Potenziale 94

Donyell Malen (21 anni, PSV) - Overall 79, Potenziale 91

Myron Badou (19 anni, AZ Alkmaar) - Overall 77, Potenziale 90

Gabriel Martinelli (19 anni, Arsenal) - Overall 76, Potenziale 90

Alexander Isak (21 anni, Real Sociedad) - Overall 79, Potenziale 89

