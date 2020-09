eFootball PES 2021, MyClub: come acquistare nuovi giocatori

Riuscire ad accaparrarsi i giocatori giusti per il vostro schema di gioco nella modalità MyClub di PES 2021 è la chiave per creare una squadra sempre più forte e scalare le classifiche mondiali. Vediamo quindi tutti i modi per acquistare nuovi giocatori.

Giocatori in prestito



Acquistare dei giocatori attraverso la funzione del prestito vi garantirà le loro prestazioni in campo per un numero molto limitato di partite, scadute le quali scompariranno dal vostro club, senza darvi la possibilità di rinnovare il loro contratti. La lista di giocatori disponibili per essere acquistati in prestito cambia ogni settimana: di conseguenza sarà piuttosto complicato programmare una certa crescita della vostra squadra basandovi su giocatori in prestito, che dovrebbero piuttosto essere utilizzati e sfruttati come una sorta di ultima risorsa, oppure per effettuare esperimenti o per provare l’ebbrezza di giocare con alcuni dei più grandi campioni del mondo.



Per acquistare dei giocatori ed iniziare il loro periodo di prestito, potrete utilizzare sia la valuta GP che le Monete d’oro MyClub; tuttavia, i prezzi in Monete sono esageratamente elevati rispetto al corrispettivo in GP, quindi vi consigliamo di utilizzare solamente quest’ultima valuta per attivare eventuali prestiti.

Osservazione



Utilizzare gli Osservatori è probabilmente il modo di trovare nuovi giocatori che più vi ritroverete ad utilizzare durante la vostra avventura nella modalità MyClub. Ogni Osservatore è specializzato nella ricerca di un certo tipo di giocatori (ad esempio per un determinato ruolo, campionato o nazionalità), mentre il numero delle sue stelle indica la qualità massima dei calciatori che sarà in grado di trovare. La meccanica dell’Osservazione si basa sulla possibilità di combinare da uno a tre Osservatori diversi, per unirne le specializazzioni e “triangolare” l’identikit del giocatore da voi cercato (ad esempio, un centrale difensivo italiano che gioca in Serie A), che è il modo più efficace per ottenere esattamente il giocatore che desiderate per migliorare le capacità della vostra squadra.



Esistono due modi differenti per ottenere nuovi scout: il primo è semplicemente quello di terminare una qualsiasi partita a una qualsiasi modalità all’interno di MyClub per ottenere uno scout casuale (generalmente di livello piuttosto basso); in alternativa, potete partecipare alle aste per gli osservatori, e dovrete spendere GP per accaparrarvi quelli che più vi servono.

Agenti



L’ultimo modo disponibile per rinforzare la vostra rosa con nuovi giocatori è quello di acquistare ed utilizzare gli Agenti: questi consumabili, classificati anch’essi in base al numero di stelle che ne identificano la qualità, possono essere acquistati in qualsiasi momento spendendo GP o Monete, e vi garantiranno un totale di ben tre giocatori quando utilizzati. La qualità e la tipologia di calciatori che troverete dipenderà dalla qualità e dalla specializzazione dell’Agente (ad esempio, esistono Agenti specifici per determinati campionati oppure ruoli). Sebbene questa tecnica sia più immediata dell’Osservazione, non vi permette di esercitare praticamente alcun controllo sui giocatori che otterrete, e dovrete quindi basarvi unicamente sulla vostra fortuna.

Per saperne di più su come accumulare velocemente grandi quantità di GP e Monete vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra guida. Sulle nostre pagine potete trovare anche la guida all'installazione dei nuovi file opzioni per PES 2021.