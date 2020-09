eFootball PES 2021, MyClub: come scegliere l'allenatore perfetto

Nella modalità MyClub di eFootball PES 2021 potrete modificare la formazione della vostra squadra solamente cambiando il vostro allenatore. Vediamo in questa guida come fare, e quali sono i migliori allenatori sulla piazza.

Ogni allenatore all’interno della modalità MyClub è caratterizzato da alcuni attributi specifici, oltre ad un preciso schema di gioco e una serie di obiettivi personali, che garantiranno un rinnovo del contratto automatico e gratuito se soddisfatti. Come è lecito aspettarsi, i migliori allenatori non potranno essere acquistati fin dalle vostre prime ore all’interno di MyClub, ma si sbloccheranno gradualmente mano a mano che giocherete; i manager più importanti saranno in grado di sostenere una gran quantità di top player all’interno della squadra senza penalità, ma di contro richiederanno il raggiungimento di obiettivi molto più complicati per attivare il rinnovo gratuito del contratto (che potrà comunque essere prolungato tramite la spesa di una variabile quantità di GP e Monete).

Come acquistare un allenatore

Per acquistare un allenatore, dirigetevi nell’apposita sezione all’interno della schermata relativa ai contratti: qui troverete una lista di allenatori disponibili, che viene aggiornata ogni 8 ore. Un allenatore potrebbe ricomparire in futuro associato ad una formazione diversa dalle precedenti, quindi ricordate che se trovate l’allenatore che fa per voi con la formazione che desiderate, dovreste cercare di cogliere l’attimo e acquistarlo subito, per evitare di rimanere poi a bocca asciutta in futuro. L’ultimo giorno di ogni mese, invece, la lista di allenatori si aggiorna ogni volta che accederete al relativo menu, rendendo di fatto questo momento il migliore per andare alla ricerca dell’allenatore perfetto.

Per mettere sotto contratto un allenatore dovrete pagare l’ammontare di GP o Monete indicato, dopodiché vi basterà renderlo attivo all’interno della schermata di gestione squadra.

Il modulo conta...

Assumere l’allenatore giusto vi permetterà di schierare in campo la vostra squadra utilizzando il vostro modulo preferito: non potrete infatti (quasi) mai cambiare modulo, a meno che non venga sostituito direttamente l’allenatore, o che non vengano impostati degli assistenti allenatore (di cui parleremo più avanti), quindi scegliete con cura. Sappiate però che ogni giocatore all’interno di MyClub ha una sua preferenza in fatto di moduli, e accontentare il maggior numero di giocatori possibile in questo senso vi permetterà di ottenere grossi bonus allo spirito di squadra, il quale rappresenta l’intesa tra i giocatori in campo, fondamentale affinché la squadra funzioni bene e senza intoppi. Al momento dell’acquisto di un allenatore, quindi, cercate di bilanciare nel miglior modo possibile la scelta di un modulo che sia conforme alla vostra idea di gioco e alla vostra rosa, con le necessità dei vostri giocatori (o quantomeno di quelli più importanti).

...ma non è tutto

Al momento di scegliere il nuovo allenatore per la vostra squadra, non soffermatevi solamente sul modulo da lui utilizzato, ma cercate di basare la vostra scelta anche sulle altre caratteristiche presenti, che sono tutte altrettanto importanti:

Adattabilità - più alto sarà il valore di adattabilità di un allenatore, maggiore sarà il suo livello di Familiarità iniziale, e la velocità con cui esso aumenterà; la familiarità di un allenatore è un’altra variabile molto utile per aumentare lo spirito generale della squadra, e aumenterà con il tempo finché l’allenatore stesso rimarrà alla guida del team, fino ad un valore massimo pari al 120% . La familiarità di un allenatore potrebbe anche essere soggetta a dei cali , che si presenteranno nel caso in cui doveste “degradarli” al ruolo di assistenti allenatori, oppure rimuoverli semplicemente dall’incarico; non preoccupatevi troppo, però, poiché rimettendoli alla guida della squadra loro posto il livello di familiarità tornerà ad aumentare gradualmente.

Istruzioni - ogni allenatore porta con sé, oltre ad un modulo fisso o fluido che sia, anche altre idee tattiche , tra cui le istruzioni in attacco e in difesa, ovvero un insieme di concetti calcistici quali l'applicazione del contropiede, l'uso del pressing e tanto altro ancora, tra cui le prossime tre caratteristiche, alle quali è associato un valore da uno a dieci.

Raggio d'Azione - un raggio d'azione basso è preferibile nel caso in cui desideriate sviluppare un gioco improntato sul possesso di palla, con i giocatori che restano più vicini uno con l'altro e prediligono i passaggi corti. Alti valori di raggio d'azione, invece, si sposano perfettamente con una tattica basata su lanci lunghi e su un massiccio sfruttamento del contropiede.

Linea Difensiva - il valore di linea difensiva influenza l' altezza della difesa in campo rispetto alla propria area di rigore: un valore basso farà rimanere i vostri difensori più indietro, concedendo metri agli avversari ma evitando di farsi sorprendere da lanci lunghi o contropiedi, mentre un valore alto alzerà la linea difensiva della vostra squadra, che andrà a portare un pressing più alto e profondo ma potrebbe soffrire eventuali contropiedi.

Compattezza - la compattezza indica la larghezza che assumerà la vostra squadra in campo: un valore alto prediligerà il gioco sulle fasce, e vi sarà utile per valorizzare i vostri esterni, mentre un basso valore vi permetterà di articolare maggiormente il gioco per le vie centrali.

Assistenti allenatori

Nel caso in cui desideriate avere delle alternative per quanto riguarda i moduli da utilizzare in partita, senza dover per forza cambiare allenatore ogni volta, potete sfruttare la meccanica degli assistenti allenatori. Per utilizzarli, vi basterà entrare nella schermata di gestione squadra, e modificare le impostazioni per quanto riguarda gli schemi di gioco offensivi e difensivi (quello che vedrete nella schermata della squadra sarà il lo schema di gioco standard, guidato dal vostro allenatore principale), assegnando a ciascuno dei due un allenatore in vostro possesso. In questo modo, durante una partita sarete in grado di cambiare velocemente formazione e tattiche di gioco, tramite la pressione prolungata della freccia su per lo schema offensivo, e della freccia giù per lo schema difensivo, in modo tale da adattarvi ad ogni situazione, ad esempio per gestire il possesso dopo essere passati in vantaggio oppure per aggredire velocemente l’avversario con pressing e contropiede per recuperare un risultato negativo.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la guida per acquistare nuovi giocatori nella modalità MyClub. Se avete difficoltà a pagare giocatori e allenatori, date un'occhiata alla nostra guida per accumulare velocemente GP e Monete.