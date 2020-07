eFootball PES 2021 non uscirà e verrà pubblicato come aggiornamento di PES 2020

Konami ha annunciato PES per PS5 e Xbox Series X, la compagnia giapponese è al lavoro su un nuovo gioco di calcio totalmente next-gen e per questo ha dovuto in parte rallentare i lavori su eFootball PES 2021. Il gioco di calcio non uscirà? Facciamo chiarezza.

eFootball PES 2021 uscirà come aggiornamento stagionale (a pagamento) per il gioco attualmente in commercio, come confermato dal publisher: "L'ambizioso obiettivo che ci siamo prefissati per il nostro debutto nella nuova generazione ha reso necessario rallentare i nostri sforzi in altre aree di sviluppo. Di conseguenza, abbiamo preso la decisione di lanciare l'edizione PES di quest'anno in veste semplificata, sotto forma di "aggiornamento di stagione". Siamo comunque certi che il gioco di quest'anno regalerà emozioni sufficienti ai nostri tifosi per traghettarli fino al lancio del nostro titolo di nuova generazione."

Al momento non ci sono altri dettagli, l'aggiornamento eFootball PES 2021 è comparso sul Microsoft Store nei giorni scorsi tuttavia la pagina prodotto non indica data di uscita e prezzo dell'update che introdurrà rose aggiornate e contenuti non ancora annunciati. eFootball PES 2022 invece è attualmente previsto (finestra di lancio stimata) per la fine del prossimo anno, con i primi test che inizieranno invece a metà del 2021. Cosa ne pensate di questa scelta?