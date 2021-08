eFootball PES 2021 al prezzo più basso di sempre: meno di 5 euro!

In attesa del nuovo eFootball, Konami ha deciso di scontare eFootball PES 2021 Season Update per PlayStation 4 (compatibile anche con PS5 e PS5 Digital), in vendita a meno di cinque euro con i saldi estivi del PlayStation Store.

Konami ricorda che "eFootball PES 2021 Season Update è una versione aggiornata di eFootball PES 2020 (uscito a settembre 2019) contenente i dati più recenti dei giocatori e le rose attuali", acquistando la versione digitale del gioco riceverete anche numerosi bonus: 2.000 Monete, 3 coupon contratto dei giocatori x10 settimane e Agente Premium x10 settimane da utilizzare in modalità MyClub.



Il prezzo? eFootball PES 2021 Season Update costa 4.49 euro invece di 29.99 euro, con uno sconto dell'85% sul listino, promozione valida solo fino al 19 agosto, data di scadenza dei saldi estivi sul PlayStation Store. Una bella occasione per acquistare l'ultimo gioco della serie calcistica di Konami prima dell'addio definitivo al nome PES per adottare definitivamente la nomenclatura eFootball.



Vi segnaliamo inoltre come parte dei saldi estivi anche una selezione di giochi per PS5 e PS4 a meno di 15 euro, tra questi troviamo FIFA 21 Next-Gen Edition, GTA V Premium Edition, NBA 2K21, God of War Edizione Digitale Deluxe, Gran Turismo Sport Spec II e Batman Arkham Knight Premium Collection.