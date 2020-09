eFootball PES 2021: squadre, stadi e campionati, tutte le licenze e i grandi assenti

L’attesa per l’ultima iterazione del calcistico di Konami sta finalmente per terminare, e tutti i fan di eFootball PES 2021 potranno finalmente mettere le mani sul prodotto, godendo di una delle molte squadre con licenze ufficiali in esclusiva.

Licenze Campionati

Serie A

Serie B

Ligue 1

Ligue 2

Eredivisie

Liga NOS

Jupiler Pro League

3F Superliga

Prem’er Liga

Ladbrokes Premiership

Raiffeisen Super League

Süper Lig

Superliga Argentina

Campeonato Brasileiro Série A

Campeonato Brasileiro Série B

Campionato Colombiano

CFA Super League

Thai League

Licenze Squadre di Club

Schalke 04

Roma

Celtic Glasgow

Rangers Glasgow

Zenit San Pietroburgo

Corinthians

Flamengo

São Paulo

Vasco Da Gama

Atlético Mineiro

Universidad De Chile

Colo Colo

River Plate

Boca Juniors

Alianza Lima

Sporting Cristal

Universitario

Sport Boys

Licenze Coppe

UEFA EURO 2021

AFC Champions League

Coupe de Belgique

Supercoppa del Belgio

Coppa di Danimarca

Coupe de la Ligue

Coupe de France

Trophée des Champions

Coppa Italia

Supercoppa italiana

Kubok Rossii

Superkubok Rossii

Scottish Cup

Coppa Svizzera

Copa Colombia

Coppa della Cina

Supercoppa di Cina

Thai FA Cup

Thai League Cup

Licenze Squadre Nazionali

Per quanto riguarda le competizioni nazionali presenti al lancio del gioco, la lista di licenze ufficiali è piuttosto lunga e completa, sebbene manchino alcuni campionati importanti, tra cui la, lae la, i cui dati verranno comunque aggiunti tramite la patch disponibile fin dal day one, oppure attraverso i primi Data Pack che verranno pubblicati direttamente da Konami. Nonostante queste assenze, a cui comunque l’azienda giapponese porrà presto rimedio, sarete contenti di sapere che la Serie A sarà completamente licenziata. Di seguito potete trovare la lista di tutti i campionati che, al lancio del gioco, saranno disponibili con il logo e le competizioni nazionali ufficiali, senza dover applicare alcun tipo di patch:PES 2021 potrà fregiarsi di alcune importanti licenze in esclusiva totale, tra cui quelle di; quest’ultime hanno ricevuto anche una edizione del gioco dedicata a testa, contenente elementi esclusivi a tema del club selezionato, oltre alla riproduzione fedele dello stadio della squadra. Dal canto loro, invece, le due squadre di Milano, Milan e Inter, hanno perso la licenza sul titolo di Konami, e saranno presenti con i nomi fittizi di, rispettivamente, Lombardia NA e Milano RN . Di seguito la lista delle altre squadre partner di eFootball PES 2021, presenti con logo e nome ufficiali solamente sul calcistico della compagnia giapponese:Come nel capitolo precedente della serie, nemmeno in PES 2021 saranno presenti le licenze ufficiali di Champions League ed Europa League, che; tuttavia, Konami si è assicurata anche quest’anno la licenza per gli Europei che si terranno l’estate prossima. Ecco quindi la lista completa di tutte le coppe nazionali e internazionali licenziate ufficialmente in PES 2021:

Mentre la maggior parte delle squadre nazionali sono completamente licenziate, comprese tutte le squadre d’Europa, alcune saranno invece disponibili con divise, loghi, e talvolta perfino calciatori non ufficiali, sostituiti dai cosiddetti originali di PES, ovvero dati fittizi inseriti nel gioco per sostituire quelli mancanti.



EUROPA

Albania

Andorra

Armenia

Austria

Azerbaijan

Bielorussia

Belgio

Bosnia Herzegovina

Bulgaria

Croazia

Cipro

Repubblica Ceca

Danimarca

Inghilterra

Estonia

Isole Far Oer

Finlandia

Francia

Georgia

Germania

Gibilterra

Grecia

Ungheria

Islanda

Irlanda

Israele

Italia

Kazakhstan

Kosovo

Lettonia

Liechtenstein

Lituania

Lussemburgo

Malta

Moldavia

Montenegro

Olanda

Macedonia del Nord

Irlanda del Nord

Norvegia

Polonia

Portogallo

Romania

Russia

San Marino

Scozia

Serbia

Slovacchia

Slovenia

Spagna

Svezia

Svizzera

Turchia

Ucraina

Galles

AFRICA

Algeria

Burkina Faso

Camerun

Costa d’Avorio

Egitto

Ghana

Guinea

Mali

Marocco

Nigeria

Senegal

Sud Africa

Tunisia

Zambia

Costa Rica

Honduras

Jamaica

Messico

Panama

USA

AMERICA CENTRALE

SUDAMERICA

Argentina

Bolivia

Brasile

Cile

Colombia

Ecuador

Paraguay

Perù

Uruguay

Venezuela

ASIA-OCEANIA

Australia

Cina

Iran

Iraq

Giappone

Giordania

Corea del Nord

Kuwait

Libano

Nuova Zelanda

Oman

Qatar

Corea del Sud

Arabia Saudita

Tailandia

Emirati Arabi Uniti

Uzbekistan

Licenze Stadi

Allianz Arena

Allianz Parque

Allianz Stadium

Arena Corinthians

Arena do Grêmio

Camp Nou

Celtic Park

De Kuip

El Monumental

Emirates Stadium

Alberto J.Armando | La Bombonera

Estadio Alejandro Villanueva

Estádio Beira-Rio

Estádio Cícero Pompeu de Toledo

Estádio José Alvalade

Estádio Mineirão

Estadio Monumental de Colo-Colo

Estádio São Januário

Estadio Urbano Caldeira

Gazprom Arena

Ibrox Stadium

Johan Cruijff ArenA

Old Trafford

Saitama Stadium 2002

St. Jakob-Park

Stade Louis II

Stadio Olimpico

VELTINS-Arena

Wembley Stadium

Anche per quanto riguarda gli stadi presenti nel gioco,: alcuni di essi sono ufficiali e riprodotti fedelmente, altri sono originali di PES. Ecco di seguito la lista completa di entrambi:STADI UFFICIALI

STADI ORIGINALI PES

Burg Stadion

Coliseo de los Deportes

eFootball.Pro Arena

eFootball Stadium

Estadio Campeones

Estádio do Escorpião

Estadio del Martingal

Estadio del Nuevo Triunfo

Estadio del Tauro

Hoofdstad Stadion

KONAMI Stadium

Metropole Arena

Neu Sonne Arena

Rose Park Stadium

Sports Park

Stade de Sagittaire

Stadio Nazionale

Stadio Orione

Village Road

Vi ricordiamo che eFootball PES 2021 Season Update è ora disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC, su Everyeye.it trovate anche la guida ai controlli del nuovo PES 2021 per imparare a padroneggiare tutti gli aspetti legati ai comandi del gioco. Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di PES 2021.