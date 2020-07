eFootball PES 2021: Steam svela il prezzo delle edizioni Standard e Club

Grazie alla recente apertura della pagina Steam di eFootball PES 2021, finalmente possiamo scoprire il prezzo delle edizioni Standard e Club del prossimo simulatore calcistico di Konami.

Sulla scorta delle informazioni condivise da Konami attraverso la scheda Steam di eFootball PES 2021, apprendiamo che la versione digitale della Standard Edition potrà essere acquistata al prezzo di 29,99 euro. Come specificato dagli sviluppatori giapponesi, PES 2021 sarà un gioco standalone: si tratterà quindi di un gioco a se stante che non richiederà l'acquisto dell'attuale eFootball PES 2020.

Per quanto riguarda le versioni Partner Club di PES 2021, queste saranno proposte solo ed esclusivamente in digitale al prezzo di 34,99 euro. L'edizione in questione includerà dei contenuti specifici per le squadre del Barcellona, della Juventus, del Manchester United, del Bayern Monaco e dell'Arsenal, come dei calciatori per la propria formazione myClub, dei campioni per la modalità Momenti Iconici, delle tenute di gioco esclusive e dei menù personalizzati.

Chi desidera acquistare la Partner Club Edition di eFootball PES 2021 sarà poi felice di sapere che, effettuando il preordine direttamente dalla schermata di PES 2020 (o della versione LITE) avrà diritto a uno sconto del 20%. Su queste pagine trovate un approfondimento su tutti i contenuti di eFootball PES 2021 Season Update.