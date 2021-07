eFootball PES 2022: atteso per oggi l'annuncio del nuovo gioco di calcio Konami

A fine giugno Konami ha pubblicato la Beta di New Football Game, un Network Test (e non una demo vera e propria) per il nuovo gioco di calcio della casa giapponese, promettendo maggiori dettagli per il 21 luglio.

Il giorno tanto atteso è arrivato e nella giornata di oggi Konami dovrebbe togliere i veli al nuovo eFootball PES, in arrivo presumibilmente tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno, seguendo un calendario ormai collaudato negli anni.

Non sappiamo quando il publisher annuncerà il gioco e non è chiaro se la compagnia terrà uno showcase online oppure se si limiterà a pubblicare un trailer rivelando la data di uscita e aprendo magari i preordini. Sappiamo che eFootball PES 2022 sarà basato sull'Unreal Engine e non più sul Fox Engine (motore proprietario di Konami sviluppato in collaborazione con Hideo Kojima), secondo un rumor inoltre il nuovo eFootball PES verrà distribuito come free to play ma non ci sono certezze a riguardo.

Neymar Jr sarà il testimonial di eFootball PES 2022, il calciatore brasiliano è il nuovo ambasciatore della serie in tutto il mondo e sarà dunque il volto del nuovo PES e di tutti i giochi della serie tra cui PES Mobile e Football PES 2021 Season Update.